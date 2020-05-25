Вспышка COVID-19. В Ивано-Франковском онкоцентре у семи медработников диагностировали коронавирус

Сначала эпидемии в Ивано-Франковской области инфицирование коронавирусной инфекцией COVID-19 диагностировали у 339 медработников, сообщил глава Ивано-Франковской областной государственной администрации Виталий Федорив.

В Ивано-Франковском областном онкологическом центре у семи медицинских работников подтвердились результаты тестов на коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом сообщил глава Ивано-Франковской областной государственной администрации Виталий Федорив во время онлайн-брифинга, который транслировался на странице обладминистрации в Facebook.

"На сегодняшний день в Прикарпатском онкоцентре 11 больных медицинских работников, из них семь положительных. Из этих семи: два врача, три медицинских сестры и одна санитарка. В областном физиопульмонологическом центре лечатся три медсестры. Состояние – средней тяжести", – заявил Федорив.

По его словам, остальные заболевшие медработники находятся на амбулаторном лечении.

Глава обладминистрации сообщил, что всего в Ивано-Франковской области инфицирование коронавирусной инфекцией диагностировали у 339 медработников. Наибольшее количество больных – в областном центре.

Как сообщается на странице обладминистрации, по состоянию на 25 мая в Ивано-Франковской области 1281 человек заболели, 74 умерли, 637 выздоровели. За прошедшие выходные в области выявлено 13 новых случаев инфицирования.