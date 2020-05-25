Вспышка COVID-19. В Ивано-Франковском онкоцентре у семи медработников диагностировали коронавирус

В Ивано-Франковском областном онкологическом центре у семи медицинских работников подтвердились результаты тестов на коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом сообщил глава Ивано-Франковской областной государственной администрации Виталий Федорив во время онлайн-брифинга, который транслировался на странице обладминистрации в Facebook.
"На сегодняшний день в Прикарпатском онкоцентре 11 больных медицинских работников, из них семь положительных. Из этих семи: два врача, три медицинских сестры и одна санитарка. В областном физиопульмонологическом центре лечатся три медсестры. Состояние – средней тяжести", – заявил Федорив.
По его словам, остальные заболевшие медработники находятся на амбулаторном лечении.
Глава обладминистрации сообщил, что всего в Ивано-Франковской области инфицирование коронавирусной инфекцией диагностировали у 339 медработников. Наибольшее количество больных – в областном центре.
Как сообщается на странице обладминистрации, по состоянию на 25 мая в Ивано-Франковской области 1281 человек заболели, 74 умерли, 637 выздоровели. За прошедшие выходные в области выявлено 13 новых случаев инфицирования.
По состоянию на 25 мая коронавирус в Украине подтвержден у 21 245 человек, 623 больных умерли, а 7234 вылечились.