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Вспышка COVID-19. В Ивано-Франковском онкоцентре у семи медработников диагностировали коронавирус

Сначала эпидемии в Ивано-Франковской области инфицирование коронавирусной инфекцией COVID-19 диагностировали у 339 медработников, сообщил глава Ивано-Франковской областной государственной администрации Виталий Федорив.

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В Ивано-Франковской области всего зафиксировали 1281 случаев заболевания COVID-19
В Ивано-Франковской области всего зафиксировали 1281 случаев заболевания COVID-19
Фото: EPA

В Ивано-Франковском областном онкологическом центре у семи медицинских работников подтвердились результаты тестов на коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом сообщил глава Ивано-Франковской областной государственной администрации Виталий Федорив во время онлайн-брифинга, который транслировался на странице обладминистрации в Facebook.

"На сегодняшний день в Прикарпатском онкоцентре 11 больных медицинских работников, из них семь положительных. Из этих семи: два врача, три медицинских сестры и одна санитарка. В областном физиопульмонологическом центре лечатся три медсестры. Состояние – средней тяжести", – заявил Федорив.

По его словам, остальные заболевшие медработники находятся на амбулаторном лечении.

Глава обладминистрации сообщил, что всего в Ивано-Франковской области инфицирование коронавирусной инфекцией диагностировали у 339 медработников. Наибольшее количество больных – в областном центре.

https://www.facebook.com/1453991808169477/videos/239630530660165/

Как сообщается на странице обладминистрации, по состоянию на 25 мая в Ивано-Франковской области 1281 человек заболели, 74 умерли, 637 выздоровели. За прошедшие выходные в области выявлено 13 новых случаев инфицирования.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2661806694054643&id=1453991808169477

По состоянию на 25 мая коронавирус в Украине подтвержден у 21 245 человек, 623 больных умерли, а 7234 вылечились.

Теги: медицина, Ивано-Франковск, исследование, лечение, онкология, регионы, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус, Виталий Федорив
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