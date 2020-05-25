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Дания разрешила въезд иностранцам, у которых в стране есть любимый человек. Отношения нужно подтвердить любовной перепиской

Датская полиция заявила, что люди, которые хотят попасть на территорию страны для посещения своих партнеров, должны будут показывать общие текстовые сообщения или личные фотографии, чтоб доказать, что они находятся в отношениях более полугода.

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14 марта Дания закрыла свои границы для иностранцев из-за пандемии коронавируса
14 марта Дания закрыла свои границы для иностранцев из-за пандемии коронавируса
Фото: depositphotos.com

В понедельник, 25 мая, Дания ослабила свой пограничный контроль с другими скандинавскими странами и Германией. Власти страны, в частности, позволили парам, разлученным из-за пандемии, встретиться снова, если они смогут доказать наличие отношений, сообщает Reuters.

Датская полиция заявила, что пары должны будут показывать общие текстовые сообщения, личные фотографии или личную информацию о своем партнере, чтоб доказать, что они находятся в отношениях более полугода.

Такое решение в стране раскритиковали, отметив, что это нарушение прав на неприкосновенность частной жизни.

"Я никогда не слышал о стране, где для въезда требуется показывать частные переписки или фотографии от партнера. Мы наконец позволили влюбленным посещать друг друга, но не защитили право на их приватность", – заявил датский политик Кристиан Хегаард в Twitter.

14 марта Дания закрыла свои границы для иностранцев из-за пандемии коронавируса, отмечает Reuters. В начале апреля власти страны приняли решение ослабить карантин, в частности, с 15 апреля в стране должны были возобновить работу детские сады и начальные школы. 

По официальным данным на 25 мая, в Дании подтверждено заражение коронавирусом 11 387 человек, из них 563 скончались.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Всего в мире, по данным Университета Хопкинса, заболело 5,4 млн человек, более 345 тыс. из них умерли, а 2,17 млн выздоровели.

Теги: Дания, карантин, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия
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