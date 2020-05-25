Клуб читателей
ГОРДОН
 
ОБЩЕСТВО

В Украине планируют сформировать трехмесячный запас средств для борьбы с COVID-19 – Офиса президента

По словам главы Офиса президента Андрея Ермака, подготовкой перечня номенклатуры товаров, из которых должен быть сформирован госрезерв, займутся Министерство развития экономики и Минздрав Украины.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Ермак провел встречу с представителями Кабинета Министров
Ермак провел встречу с представителями Кабинета Министров
Фото: president.gov.ua

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак провел встречу с представителями Кабинета Министров и государственных ведомств с целью ускорить процедуры закупок средств индивидуальной защиты для предотвращения распространения COVID-19. Об этом 25 мая сообщает сайт Офиса президента.

Ермак подчеркнул, что госрезерв средств индивидуальной защиты должен быть рассчитан не менее чем на трехмесячные потребности.

Отмечается, что госпредприятие "Медицинские закупки Украины" до конца этой недели должно заключить первые соглашения по закупке средств индивидуальной защиты для украинских медицинских учреждений, а первые поставки запланированы на следующую неделю.

Генеральный директор предприятия Арсен Жумадилов сообщил, что закупки будут оформляться по сокращенной процедуре в системе ProZorro. На это сейчас выделено почти 3 млрд грн. В то время как ежемесячная потребность на закупки необходимых средств для всей Украины составляет около 750–760 млн грн.

"Министерство развития экономики и Минздрав должны подготовить перечень номенклатуры товаров, из которых должен быть сформирован госрезерв", – подчеркнул Ермак.

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что будет лично контролировать закупки Минздравом средств индивидуальной защиты.

По состоянию на 25 мая коронавирус в Украине подтвержден у 21 245 человек, 623 больных умерли, а 7234 вылечились.

Теги: медицина, Минздрав, Офис президента Украины, Андрей Ермак, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Кэмпбелл показала подарки, которые ей преподнесли на юбилей
Кэмпбелл показала подарки, которые ей преподнесли на юбилей
"Люблю тебя". Хайек обнародовала фото с братом
"Люблю тебя". Хайек обнародовала фото с братом
Остапчук требует проведения психологической экспертизы бывшей жены, матери своих детей
Остапчук требует проведения психологической экспертизы бывшей жены, матери своих детей
Вопреки пандемии. Кинофестиваль в Венеции состоится в начале сентября
Вопреки пандемии. Кинофестиваль в Венеции состоится в начале сентября
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS