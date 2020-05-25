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В Индии зафиксировали самый большой суточный прирост новых случаев коронавируса

Коронавирус уже подтвердили у 138 845 жителей Индии, в том числе у 6977 – за последние сутки, сообщило министерство информации страны.

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Индия вошла в десятку самых пострадавших от коронавируса стран
Индия вошла в десятку самых пострадавших от коронавируса стран
Фото: EPA

За последние сутки в Индии коронавирус был подтвержден у 6977 человек, сообщило в Twitter министерство информации страны. 

Это самый большой суточный прирост с начала вспышки эпидемии, отметило издание India.com

В целом коронавирус подтвержден уже у 138 845 индийцев. От инфекции умер 4021 больной (+154 за сутки). 

57 721 человек уже вылечился от коронавирусной инфекции (+3280 за последних 24 часа), 77 103 продолжают болеть. 

Самым пострадавшим от коронавируса индийским штатом является Махараштра, где зафиксировали 50 231 случай коронавирусной инфекции. На втором месте – Тамилнад (16 277), на третьем – Гуджарат (14 056).  

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение болезни, Индия вышла на 10-е место в мире по числу инфицированных коронавирусом, опередив Иран.

Как сообщил Индийский совет медицинских исследований, в стране провели более 3 млн тестирований на коронавирус. Население Индии составляет более 1,3 млрд жителей, это вторая по численности населения страна в мире.

17 мая индийские власти решили до конца месяца продлить карантин с некоторым его ослаблением. С 25 мая в стране возобновили внутренние авиаперевозки, сообщило издание Indian Express

В интервью Week один из ведущих индийских вирусологов Джейкоб Джон предположил, что рост случаев заболеваемости коронавирусной инфекцией будет продолжаться до конца лета, и только в конце первой недели августа эпидемия пойдет на спад. Он считает, что жертвами коронавируса в стране в течение четырех-пяти месяцев может стать несколько миллионов человек. 

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. Всего в мире, по данным Университета Хопкинса, заболело 5,4 млн человек, более 345 тыс. из них умерли, а 2,17 млн выздоровели. 

Теги: Индия, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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