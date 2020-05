В Индии подтвердили рекордное число заражений коронавирусом за сутки. Карантин в стране продлили до конца мая

#CoronaVirusUpdates: #COVID19 India Tracker

(As on 18th May, 2020, 08:00 AM)



Confirmed cases: 96169

Active cases: 56316

Cured/Discharged/Migrated: 36824

Deaths: 3029#IndiaFightsCorona#StayHome #StaySafe @ICMRDELHI



Via @MoHFW_INDIA pic.twitter.com/n2W3FJS4QO