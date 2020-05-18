Клуб читателей
ГОРДОН
 
МИР

В Индии подтвердили рекордное число заражений коронавирусом за сутки. Карантин в стране продлили до конца мая

За последних 24 часа коронавирус выявили еще у 5242 индийцев, общее число инфицированных в стране увеличилось до 96 169 человек, сообщило министерство информации.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Индия является одной из самых густонаселенных стран мира, там проживает 1,3 млрд человек
Индия является одной из самых густонаселенных стран мира, там проживает 1,3 млрд человек 
Фото: EPA

За последние сутки в Индии коронавирус был подтвержден еще у 5242 человек, следует из данных, которые утром 18 мая опубликовало в Twitter министерство информации Индии. 

Это самый большой суточный прирост с начала эпидемии, отметило издание Hindustan Times

Общее количество подтвержденных случаев коронавируса в стране увеличилось до 96 169. 

56 316 индийцев продолжают болеть, а 36 824 уже вылечились от коронавирусной инфекции.

Жертвами коронавируса стали 3029 жителей Индии (+157 за сутки).  

По данным Индийского совета медицинских исследований, в стране провели более 2,3 млн тестирований на коронавирус. Население Индии составляет более 1,3 млрд жителей, это вторая по численности населения страна в мире. 

17 мая индийские власти решили до конца месяца продлить карантин в стране с некоторым его ослаблением, сообщило издание Indian Express. В Индии возобновили автобусное сообщение, но метро и большинство учреждений остаются закрытыми, продолжает действовать комендантский час (запрещено выходить на улицу с 19.00 до 7.00). Пожилые люди (старше 65 лет), беременные и дети до 10 лет должны оставаться дома, за исключением случаев, когда выход на улицу связан с вопросами здоровья.

В интервью изданию Week один из ведущих индийских вирусологов Джейкоб Джон предположил, что рост случаев заболеваемости коронавирусной инфекцией будет продолжаться до конца лета, и только в конце первой недели августа эпидемия пойдет на спад. Он считает, что жертвами коронавируса в стране в течение четырех-пяти месяцев может стать несколько миллионов человек. 

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. Всего в мире, по данным американского Университета Джонса Хопкинса, заболело 4,7 млн человек, 315 тыс. из них умерли, а 1,7 млн выздоровели. 

Теги: Индия, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
У трехлетнего сына Pink после COVID-19 появилась аллергия на продукты
У трехлетнего сына Pink после COVID-19 появилась аллергия на продукты
Беременная Alyosha определилась с концертами. Выступления в трех украинских городах отменили
Беременная Alyosha определилась с концертами. Выступления в трех украинских городах отменили
Победитель "Евровидения 2009" Рыбак показал 66-летнего отца
Победитель "Евровидения 2009" Рыбак показал 66-летнего отца
"Наслаждайтесь и мыслите масштабно". Питт поздравил выпускников университета, в котором когда-то учился сам
"Наслаждайтесь и мыслите масштабно". Питт поздравил выпускников университета, в котором когда-то учился сам
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS