Правительство Японии отменяет чрезвычайное положение, введенное из-за коронавируса

Япония с сегодняшнего дня окончательно вышла из режима чрезвычайного положения, введенного из-за пандемии коронавируса. Особый режим отменили в пяти оставшихся регионах.

Сегодня правительство Японии отменяет режим чрезвычайного положения в стране, введенного из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает телеканал NHK.

По словам премьер-министра Синдзо Абэ, сегодня отменят режим ЧП в пяти префектурах страны: в столичном округе Токио, префектурах Тиба, Канагава, Сайтама и Хоккайдо. Это последние регионы Японии, где сохранялась чрезвычайная ситуация из-за COVID-19.

Абэ отметил, что деловая активность в Японии возобновится поэтапно. Он подчеркнул, что правительство будет думать, как граждане страны могут вести бизнес и привычную жизнь, одновременно не рискуя заразиться.

Ограничительные меры в Японии были значительно более мягкими, чем в других странах. Людям не запрещено было посещать магазины, гулять и заниматься спортом. Однако необходимость изоляции привела к снижению деловой активности.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Всего в мире, по данным Университета Хопкинса, заболело 5,4 млн человек, более 345 тыс. из них умерли, а 2,17 млн выздоровели.

В Японии на сегодня 16 550 заболевших, 820 летальных случаев.