Клуб читателей
ГОРДОН
 
МИР

Правительство Японии отменяет чрезвычайное положение, введенное из-за коронавируса

Япония с сегодняшнего дня окончательно вышла из режима чрезвычайного положения, введенного из-за пандемии коронавируса. Особый режим отменили в пяти оставшихся регионах.

В Японии был относительно мягкий карантин
В Японии был относительно мягкий карантин
Фото: ЕРА

Сегодня правительство Японии отменяет режим чрезвычайного положения в стране, введенного из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает телеканал NHK.

По словам премьер-министра Синдзо Абэ, сегодня отменят режим ЧП в пяти префектурах страны: в столичном округе Токио, префектурах Тиба, Канагава, Сайтама и Хоккайдо. Это последние регионы Японии, где сохранялась чрезвычайная ситуация из-за COVID-19.

Абэ отметил, что деловая активность в Японии возобновится поэтапно. Он подчеркнул, что правительство будет думать, как граждане страны могут вести бизнес и привычную жизнь, одновременно не рискуя заразиться.

Ограничительные меры в Японии были значительно более мягкими, чем в других странах. Людям не запрещено было посещать магазины, гулять и заниматься спортом. Однако необходимость изоляции привела к снижению деловой активности.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. 

Всего в мире, по данным Университета Хопкинса, заболело 5,4 млн человек, более 345 тыс. из них умерли, а 2,17 млн выздоровели. 

В Японии на сегодня 16 550 заболевших, 820 летальных случаев.

Теги: Япония, чрезвычайное положение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
"На это можно смотреть бесконечно". Комаровский показал в небе крокодила
"На это можно смотреть бесконечно". Комаровский показал в небе крокодила
"Старик, ты крут". 82-летний Хопкинс записал импровизацию на фортепиано
"Старик, ты крут". 82-летний Хопкинс записал импровизацию на фортепиано
  "Гарного дня!" Участник команды Monatik Асафатов выпустил новую песню. Видео
  "Гарного дня!" Участник команды Monatik Асафатов выпустил новую песню. Видео
Гитарист Queen Брайан Мэй госпитализирован с сердечным приступом
Гитарист Queen Брайан Мэй госпитализирован с сердечным приступом
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS