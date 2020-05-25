В России отец увел трех детей в лес, чтобы спрятаться от коронавируса

В Приморском крае России мужчина вместе с тремя детьми ушел в лес, чтобы переждать эпидемию коронавируса. Об этом сообщил Следственный комитет России 25 мая.
В начале мая в поселке Кавалерово пропали трое детей, полиция возбудила уголовное производство.
К поискам семьи были привлечены волонтеры, полиция, спасательные службы. Детей с отцом нашли в лесу.
Из записей, которые обнаружили сотрудники полиции, стало известно о намерении мужчины покинуть дом с детьми, чтобы спрятаться от эпидемии COVID-19.
Работники социальной службы детей из семьи забрали, так как их содержали в ненадлежащих условиях, их отца полиция не задержала, пишет "РИА-Новости".
По сведениям американского Университета Джонса Хопкинса, в России заболел 344 481 человек, выздоровело 113 299, умер 3541.