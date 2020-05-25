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В России отец увел трех детей в лес, чтобы спрятаться от коронавируса

В Приморском крае России в лесу нашли троих детей и их 39-летнего отца. По словам мужчины, они ушли из дома, чтобы переждать пандемию.

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В поселке Кавалерово пропали трое детей
В поселке Кавалерово пропали трое детей
Фото: depositphotos.com

В Приморском крае России мужчина вместе с тремя детьми ушел в лес, чтобы переждать эпидемию коронавируса. Об этом сообщил Следственный комитет России 25 мая.

В начале мая в поселке Кавалерово пропали трое детей, полиция возбудила уголовное производство. 

К поискам семьи были привлечены волонтеры, полиция, спасательные службы. Детей с отцом нашли в лесу.

Из записей, которые обнаружили сотрудники полиции, стало известно о намерении мужчины покинуть дом с детьми, чтобы спрятаться от эпидемии COVID-19.

Работники социальной службы детей из семьи забрали, так как их содержали в ненадлежащих условиях, их отца полиция не задержала, пишет "РИА-Новости". 

По сведениям американского Университета Джонса Хопкинса, в России заболел 344 481 человек, выздоровело 113 299, умер 3541.

Теги: Россия, дети, Приморский край, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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