Советник Трампа сравнил реакцию Китая на коронавирус с Чернобылем

По словам советника президента США Дональда Трампа Роберта О'Брайена, в 1986 году Советский Союз замалчивал Чернобыльскую ядерную катастрофу. Он считает, что власти Китая отреагировали на вспышку коронавируса так же.

Советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен сравнил реакцию Китая на появление коронавируса с реакцией СССР на Чернобыльскую ядерную катастрофу. Об этом он заявил в эфире телеканала NBC 24 мая.

По его словам, китайские власти якобы пытались скрыть эпидемию и это войдет в историю наряду с аналогичной реакцией руководства СССР на произошедшее в Чернобыле.

"Это был вирус, выпущенный Китаем. Было сокрытие информации", – сказал советник.

WATCH: National Security Adviser @robertcobrien compares China's coronavirus "cover up" to the Soviet Union's handling of the Chernobyl disaster. #MTP #IfItsSunday



"We'll see an HBO special about it, 10 or 15 years from now." pic.twitter.com/B37Ohr7ohT — Meet the Press (@MeetThePress) May 24, 2020

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

16 апреля американский телеканал Fox News со ссылкой на несколько источников, знакомых с решениями властей Китая и видевших соответствующие документы, сообщил, что "нулевым пациентом" с коронавирусом был сотрудник уханьской лаборатории. Документы, с которыми ознакомились собеседники Fox News, подробно описывают, как врачи в лаборатории пытались сдержать распространение вируса на ранних этапах.

3 мая госсекретарь Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты располагают "огромным количеством" доказательств, что пандемия началась с утечки коронавируса из Уханьского института вирусологии.

При этом разведывательное сообщество США 30 апреля пришло к выводу, что коронавирус SARS-CoV-2 не был искусственно создан или модифицирован.

В МИД Китая заявили, что версия об утечке коронавируса из лаборатории Уханя не имеет под собой никаких доказательств.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 5,4 млн, из них более 2,16 млн вылечились, а 345 тыс. умерли.