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Советник Трампа сравнил реакцию Китая на коронавирус с Чернобылем

По словам советника президента США Дональда Трампа Роберта О'Брайена, в 1986 году Советский Союз замалчивал Чернобыльскую ядерную катастрофу. Он считает, что власти Китая отреагировали на вспышку коронавируса так же.

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Роберт О'Брайен считает, что китайские власти якобы пытались скрыть эпидемию
Роберт О'Брайен считает, что  китайские власти якобы пытались скрыть эпидемию
Фото: atlanticcouncil.org

Советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен сравнил реакцию Китая на появление коронавируса с реакцией СССР на Чернобыльскую ядерную катастрофу. Об этом он заявил в эфире телеканала NBC 24 мая.

По его словам, китайские власти якобы пытались скрыть эпидемию и это войдет в историю наряду с аналогичной реакцией руководства СССР на произошедшее в Чернобыле. 

"Это был вирус, выпущенный Китаем. Было сокрытие информации", – сказал советник.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.  

16 апреля американский телеканал Fox News со ссылкой на несколько источников, знакомых с решениями властей Китая и видевших соответствующие документы, сообщил, что "нулевым пациентом" с коронавирусом был сотрудник уханьской лаборатории. Документы, с которыми ознакомились собеседники Fox News, подробно описывают, как врачи в лаборатории пытались сдержать распространение вируса на ранних этапах.

3 мая госсекретарь Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты располагают "огромным количеством" доказательств, что пандемия началась с утечки коронавируса из Уханьского института вирусологии.

При этом разведывательное сообщество США 30 апреля пришло к выводу, что коронавирус SARS-CoV-2 не был искусственно создан или модифицирован.

В МИД Китая заявили, что версия об утечке коронавируса из лаборатории Уханя не имеет под собой никаких доказательств.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 5,4 млн, из них более 2,16 млн вылечились, а 345 тыс. умерли.

Теги: США, Китай, Чернобыльская АЭС, Роберт О'Брайен, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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