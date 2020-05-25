Советник Трампа сравнил реакцию Китая на коронавирус с Чернобылем

Советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен сравнил реакцию Китая на появление коронавируса с реакцией СССР на Чернобыльскую ядерную катастрофу. Об этом он заявил в эфире телеканала NBC 24 мая.
По его словам, китайские власти якобы пытались скрыть эпидемию и это войдет в историю наряду с аналогичной реакцией руководства СССР на произошедшее в Чернобыле.
"Это был вирус, выпущенный Китаем. Было сокрытие информации", – сказал советник.
WATCH: National Security Adviser @robertcobrien compares China's coronavirus "cover up" to the Soviet Union's handling of the Chernobyl disaster. #MTP #IfItsSunday— Meet the Press (@MeetThePress) May 24, 2020
"We'll see an HBO special about it, 10 or 15 years from now." pic.twitter.com/B37Ohr7ohT
Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
16 апреля американский телеканал Fox News со ссылкой на несколько источников, знакомых с решениями властей Китая и видевших соответствующие документы, сообщил, что "нулевым пациентом" с коронавирусом был сотрудник уханьской лаборатории. Документы, с которыми ознакомились собеседники Fox News, подробно описывают, как врачи в лаборатории пытались сдержать распространение вируса на ранних этапах.
3 мая госсекретарь Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты располагают "огромным количеством" доказательств, что пандемия началась с утечки коронавируса из Уханьского института вирусологии.
При этом разведывательное сообщество США 30 апреля пришло к выводу, что коронавирус SARS-CoV-2 не был искусственно создан или модифицирован.
В МИД Китая заявили, что версия об утечке коронавируса из лаборатории Уханя не имеет под собой никаких доказательств.
По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 5,4 млн, из них более 2,16 млн вылечились, а 345 тыс. умерли.