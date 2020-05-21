У Кадырова подозревают коронавирус – СМИ и соцсети

Telegram-канал Baza и агентство "Интерфакс" сообщили, что глава Чечни Рамзан Кадыров находится в Москве, вероятный диагноз – COVID-19.

У главы Чечни Рамзана Кадырова подозревают коронавирус. Первым об этом 21 мая сообщил Telegram-канал Baza.

"Накануне руководителя Чеченской Республики доставили в Москву, в одну из лучших клиник. В столицу он добирался на самолете. На первые симптомы недомогания Кадыров стал жаловаться еще несколько дней назад, однако сначала списывал это на ОРВИ. Но позже его состояние начало быстро ухудшаться и врачи рекомендовали ему обратиться в московские больницы", – информирует Baza.

Врачи диагностировали у пациента поражение легких, сказано в сообщении.

"Интерфакс" также пишет о том, что Кадыров находится под наблюдением врачей в столице РФ. Источник агентства в московских медицинских кругах рассказал, что у главы Чечни, возможно, COVID-19.

С 3 апреля в Чечне был установлен карантинный режим, с 5 апреля полностью перекрыт въезд и выезд из региона.

COVID-19 был подтвержден у премьер-министра РФ Михаила Мишустина, министра культуры Ольги Любимовой, министра науки и высшего образования Валерия Фалькова, министра строительства и ЖКХ Владимира Якушева, его заместителя Дмитрия Волкова, пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

На 21 мая в России, по официальным данным, инфицировано 317,5 тыс. человек, умерло почти 3100, выздоровело около 92,7 тыс.