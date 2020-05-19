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Мишустин вылечился от COVID-19. Путин вернул ему полномочия премьера

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, который в конце апреля заразился коронавирусом, выписался из больницы и уже приступил к работе в правительстве, сообщил его пресс-секретарь. Перед этим президент РФ Владимир Путин вернул Мишустину полномочия премьера.

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Путин (справа) вернул Мишустину полномочия премьера
Путин (справа) вернул Мишустину полномочия премьера
Фото: EPA

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин вылечился от коронавирусной инфекции COVID-19, сообщил 19 мая РБК его пресс-секретарь Борис Беляков.

"Михаил Владимирович завершил лечение и выписан из медицинского учреждения. Он приступил к работе в Доме правительства. С утра провел рабочее совещание с коллегами в режиме видеоконференции. Готовится к совещанию с президентом", – рассказал пресс-секретарь. 

19 мая президент России Владимир Путин вернул Мишустину полномочия премьер-министра. Соответствующий указ опубликовали на сайте Кремля.

Указ о назначении и.о. премьера Андрея Белоусова утратил силу.

Мишустин временно сложил полномочия премьер-министра РФ 30 апреля, когда заболел COVID-19.

После появления информации о болезни Мишустина "Медуза" со ссылкой на источники написала, что он, вероятно, не вернется на должность главы правительства и будет переведен на другую работу. В Кремле назвали эти слухи ерундой

Мишустин лечился от COVID-19 в одной из московских больниц. По информации The Bell, в начала мае он начал проводить совещания из больницы, где для него оборудовали кабинет.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, во всем мире коронавирусом инфицировалось более 4,8 млн человек, более 318,8 тыс. из них скончались, а 1,79 млн вылечились. 

В России коронавирусом заразилось почти 230 тыс. человек, 2837 из них умерли. Кроме Мишустина коронавирусной инфекцией в РФ заболели еще три члена правительства

Теги: Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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