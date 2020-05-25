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"Мы получаем сигналы, что не все есть в больницах". Зеленский будет лично контролировать закупки Минздравом средств индивидуальной защиты

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские больницы не обеспечены всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты в достаточном количестве.

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Зеленский: Чтобы говорить о 70% обеспеченности, нам надо иметь всех товаров по 70%
Зеленский: Чтобы говорить о 70% обеспеченности, нам надо иметь всех товаров по 70%
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский будет лично контролировать закупки средств индивидуальной защиты, которые проводит Министерство здравоохранения страны. Об этом 25 мая сообщает сайт главы государства.

В ходе совещания по противодействию распространению коронавируса Зеленский заявил, что украинские больницы не обеспечены всем необходимым в достаточном количестве.

"Мы получаем сигналы, что не все есть в больницах. Несмотря на цифру правительства, якобы медучреждения обеспечены на 70%, некоторых средств там нет. Если антисептиком медики обеспечены на 600%, то одноразовых халатов всего лишь 16%, а одноразовых защитных очков и щитков – вообще 4%, костюмов биозащиты – 51%. А значит, больницы не обеспечены. Чтобы говорить о 70% обеспеченности, нам надо иметь всех товаров по 70%", – подчеркнул Зеленский.

Отмечается, что Служба безопасности Украины открыла уголовные производства против шести компаний, которые проводили недобросовестные закупки. Среди прочего они не поставляли товары после получения денег, передавали средства защиты плохого качества и тому подобное.

По состоянию на 25 мая коронавирус в Украине подтвержден у 21 245 человек, 623 больных умерли, а 7234 вылечились.

По словам министра здравоохранения Украины Максима Степанова, за период пандемии коронавирусом в стране инфицировались 4112 медработников.

Теги: Украина, Владимир Зеленский, Минздрав, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия
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