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КИЕВ

Наплыва пассажиров нет. В киевском метро рассказали о первом дне после возобновления работы

В киевское метро пускают людей без перчаток, но ношение маски является обязательным, рассказала пресс-секретарь метро Киева Наталья Макогон.

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Метро в трех городах Украины прекратило работу 17 марта из-за эпидемии коронавируса
Фото: depositphotos.com

В первый день после возобновления работы метро киевской подземкой воспользовались небольшое количество людей. Об этом в комментарии "Украинской правде" рассказала пресс-секретарь метро Киева Наталья Макогон.

"Действительно людей немного. Тех привычных 1,5 млн, что мы видели ранее в час пик, сейчас и близко нет. Мы это объясняем тем, что люди сознательно отнеслись к призывам мэра [Киева Виталия Кличко] и к призывам метро и действительно пока пользуются транспортом только по необходимости. Это правильное решение, и мы и в дальнейшем будем призывать пассажиров, которые еще могут соблюдать домашний режим, следовать этому режиму", – сообщила она.

По словам Макогон, пока в метро нанесена соответствующая разметка для соблюдения социальной дистанции, и пассажиры следуют рекомендациям Минздрава. Она также добавила, что в метро пускают людей без перчаток, так как защита рук является рекомендуемой. Обязательной является лишь защита лица – маска или респиратор.

Макогон также отметила, что подземка ездит в обычном режиме – в пиковые часы интервал между поездами 1 минута 30 секунд, в межпиковые – 2–3 минуты. 

По состоянию на 13.00 в метро не зафиксировали больных пассажиров, но алгоритм их выявления, по словам Макогон, есть: работники метро, полиции или охраны подземки визуально осматривают пассажиров, если заметят человека из признаками ОРВИ, то его направят на измерение температуры. Если  она нормальная, то разрешат ехать, если повышенная – то отправят к семейному врачу.

На вопрос, несет ли сейчас убытки метро из-за такого сниженного пассажиропотока, Макогон сказала, что сейчас речь идет не об ущербе, а о недополучения дохода.

25 мая после двухмесячного перерыва возобновили работу метрополитены Киева и Харькова. Киевское метро открылось в 5.45. Пассажиров в метро пускают в масках или респираторах, ранее в Киевском метрополитене анонсировали, что обязательными будут и перчатки, но потом от этой идеи решили отказаться.

Метро в трех городах Украины прекратило работу 17 марта из-за эпидемии коронавируса.

С 11 мая в Украине началось смягчение карантина. 20 мая Кабмин продлил ограничения до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять карантинные меры в случае улучшения эпидемической ситуации.

Теги: Киев, метро, эпидемия, карантин, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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