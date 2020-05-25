Lufthansa получит €9 млрд финпомощи от правительства Германии – СМИ

Правительство Германии выделит €9 млрд авиаконцерну Lufthansa в обмен на предоставление 20% акций авиакомпании государству, сообщает DPA.

Правительство Германии и немецкий авиаконцерн Lufthansa договорились о сделке по спасению авиакомпании из-за потерь, связанных с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает агенство DPA.

По информации агентства, сделка оценивается в €9 млрд, но она еще не одобрена наблюдательным советом Lufthansa и наблюдательным советом Европейской комиссии.

Lufthansa столкнулась с крупнейшим финансовым кризисом в своей истории из-за пандемии, из-за которой прекратили около 90% рейсов. В период кризиса убытки компании составляли около €800 млн в месяц. Пассажирские перевозки практически прекратились с середины марта, хотя грузовые перевозки Lufthansa продолжали действовать на протяжении всего времени пандемии.

Правительственные источники DPA сообщили, что сделка будет заключена в рамках плана спасения, который предусматривает, что авиакомпания получит финансовую помощь на сумму около €9 млрд в обмен на 20% пакета акций компании государству. Отмечается, что государственный пакет акций такого размера не даст "голоса большинства", способного заблокировать ключевые решения, принятые руководством авиакомпании.

В начале мая в Lufthansa заявили, что из-за пандемии коронавируса "сжигают €1 млн в час".

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Всего в мире, по данным Университета Хопкинса, заболело 5,4 млн человек, более 345 тыс. из них умерли, а 2,18 млн выздоровели.