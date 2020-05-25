Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

Lufthansa получит €9 млрд финпомощи от правительства Германии – СМИ

Правительство Германии выделит €9 млрд авиаконцерну Lufthansa в обмен на предоставление 20% акций авиакомпании государству, сообщает DPA.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Пассажирские перевозки Lufthansa практически полностью прекратились с середины марта
Пассажирские перевозки Lufthansa практически полностью прекратились с середины марта
Фото: EPA

Правительство Германии и немецкий авиаконцерн Lufthansa договорились о сделке по спасению авиакомпании из-за потерь, связанных с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает агенство DPA.

По информации агентства, сделка оценивается в €9 млрд, но она еще не одобрена наблюдательным советом Lufthansa и наблюдательным советом Европейской комиссии.

Lufthansa столкнулась с крупнейшим финансовым кризисом в своей истории из-за пандемии, из-за которой прекратили около 90% рейсов. В период кризиса убытки компании составляли около €800 млн в месяц. Пассажирские перевозки практически прекратились с середины марта, хотя грузовые перевозки Lufthansa продолжали действовать на протяжении всего времени пандемии.

Правительственные источники DPA сообщили, что сделка будет заключена в рамках плана спасения, который предусматривает, что авиакомпания получит финансовую помощь на сумму около 9 млрд в обмен на 20% пакета акций компании государству. Отмечается, что государственный пакет акций такого размера не даст "голоса большинства", способного заблокировать ключевые решения, принятые руководством авиакомпании.

В начале мая в Lufthansa заявили, что из-за пандемии коронавируса "сжигают €1 млн в час".

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Всего в мире, по данным Университета Хопкинса, заболело 5,4 млн человек, более 345 тыс. из них умерли, а 2,18 млн выздоровели.

Введенный из-за коронавируса карантин спровоцировал, по оценкам МВФ, самый масштабный со времен Великой депрессии экономический кризис.

Теги: Германия, правительство, Lufthansa, помощь, кризис, спасение, перевозки, авиакомпания, пассажиры, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Кэмпбелл показала подарки, которые ей преподнесли на юбилей
Кэмпбелл показала подарки, которые ей преподнесли на юбилей
"Люблю тебя". Хайек обнародовала фото с братом
"Люблю тебя". Хайек обнародовала фото с братом
Остапчук требует проведения психологической экспертизы бывшей жены, матери своих детей
Остапчук требует проведения психологической экспертизы бывшей жены, матери своих детей
Вопреки пандемии. Кинофестиваль в Венеции состоится в начале сентября
Вопреки пандемии. Кинофестиваль в Венеции состоится в начале сентября
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS