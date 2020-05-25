Криклий сообщил, когда "Укрзалізниця" начнет продавать билеты на поезда

"Укрзалізниця" ожидает информацию от региональных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

"Укрзалізниця" возобновит продажу билетов, как только получит соответствующее решение от всех областных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Об этом 25 мая в Telegram заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

"Ждем решения!" – подчеркнул глава ведомства.

21 мая Криклий заявил, что "Укрзалізниця" готова начать пассажирские перевозки. Министр отметил, с 1 июня Украина возобновит пассажирские железнодорожные перевозки дальними сообщениями.

12 мая "Укрзалізниця" сообщала, что разработала план восстановления пригородного сообщения, который предусматривает две очереди возобновления курсирования поездов.

Согласно обнародованному плану, на первом этапе на пути вернутся 745 пригородных поездов для обеспечения подвоза граждан к местам работы в часы пик. На втором планируется назначить еще 571 поезд и, таким образом, полностью восстановить пригородное железнодорожное сообщение.

С 11 мая в Украине началось смягчение карантина. 20 мая Кабмин продлил ограничения до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять карантинные меры в случае улучшения эпидемической ситуации.