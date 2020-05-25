Кличко показал, как работает киевский метрополитен после карантина. Видео

Кличко: Посмотрел, что происходит в первый день работы метро. Ситуация спокойная Фото: Віталій Кличко / Facebook

25 мая после двухмесячного перерыва возобновили работу метрополитены Киева и Харькова. Киевское метро открылось в 5.45. Пассажиров в метро пускают в масках или респираторах, ранее в Киевском метрополитене анонсировали, что обязательными будут и перчатки, но потом от этой идеи решили отказаться.

Метро в трех городах Украины прекратило работу 17 марта из-за эпидемии коронавируса.

С 11 мая в Украине началось смягчение карантина. 20 мая Кабмин продлил ограничения до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять карантинные меры в случае улучшения эпидемической ситуации.