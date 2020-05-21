"Укрзалізниця" готова начать пассажирские перевозки – Криклий

С 1 июня Украина возобновит пассажирские железнодорожные перевозки дальними сообщениями, заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Криклий: Карантин дал время, чтобы подготовиться к приему пассажиров Фото: mtu.gov.ua

"Укрзалізниця" готова начать пассажирские перевозки, заявил во время инспекционного осмотра станции "Киев-Пассажирский" министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, сообщает 21 мая пресс-служба ведомства.

"Уже с 1 июня Украина начнет первые пассажирские железнодорожные перевозки дальними сообщениями. Карантин дал время, чтобы подготовиться к приему пассажиров. На станции "Киев-Пассажирский" уже демонтированы МАФы, установлена современная система видеонаблюдения, полностью отремонтирован пригородный вокзал", – подчеркнул министр.

12 мая "Укрзалізниця" сообщала, что разработала план восстановления пригородного сообщения, который предусматривает две очереди возобновления курсирования поездов.

Согласно обнародованному плану, на первом этапе на пути вернутся 745 пригородных поездов для обеспечения подвоза граждан к местам работы в часы пик. На втором планируется назначить еще 571 поезд и, таким образом, полностью восстановить пригородное железнодорожное сообщение.

Карантин в Украине действует с 12 марта. Из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 запретили массовые мероприятия, закрыли учебные заведения, торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе и бары, спортивные залы, салоны красоты и ночные клубы. С 17 марта в Украине приостановили международное авиасообщение. Ограничительные меры должны были действовать до 24 апреля, затем их дважды продлевали: вначале – до 11 мая, потом – до 22 мая.

С 11 мая в Украине началось смягчение карантина. Гражданам разрешили посещать парки и скверы. Кроме того, открылись магазины, торгующие непродовольственными товарами, салоны красоты и нотариальные конторы.