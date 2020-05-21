Клуб читателей
ГОРДОН
 
ОБЩЕСТВО

"Укрзалізниця" готова начать пассажирские перевозки – Криклий

С 1 июня Украина возобновит пассажирские железнодорожные перевозки дальними сообщениями, заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Криклий: Карантин дал время, чтобы подготовиться к приему пассажиров
Криклий: Карантин дал время, чтобы подготовиться к приему пассажиров
Фото: mtu.gov.ua

"Укрзалізниця" готова начать пассажирские перевозки, заявил во время инспекционного осмотра станции "Киев-Пассажирский" министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, сообщает 21 мая пресс-служба ведомства.

"Уже с 1 июня Украина начнет первые пассажирские железнодорожные перевозки дальними сообщениями. Карантин дал время, чтобы подготовиться к приему пассажиров. На станции "Киев-Пассажирский" уже демонтированы МАФы, установлена современная система видеонаблюдения, полностью отремонтирован пригородный вокзал", – подчеркнул министр.

12 мая "Укрзалізниця" сообщала, что разработала план восстановления пригородного сообщения, который предусматривает две очереди возобновления курсирования поездов.

Согласно обнародованному плану, на первом этапе на пути вернутся 745 пригородных поездов для обеспечения подвоза граждан к местам работы в часы пик. На втором планируется назначить еще 571 поезд и, таким образом, полностью восстановить пригородное железнодорожное сообщение.

Карантин в Украине действует с 12 марта. Из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 запретили массовые мероприятия, закрыли учебные заведения, торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе и бары, спортивные залы, салоны красоты и ночные клубы. С 17 марта в Украине приостановили международное авиасообщение. Ограничительные меры должны были действовать до 24 апреля, затем их дважды продлевали: вначале – до 11 мая, потом – до 22 мая.

С 11 мая в Украине началось смягчение карантина. Гражданам разрешили посещать парки и скверы. Кроме того, открылись магазины, торгующие непродовольственными товарами, салоны красоты и нотариальные конторы.

Теги: Укрзалізниця, Министерство инфраструктуры, железная дорога, карантин, Владислав Криклий, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Принц Чарльз попросил британцев помочь фермерам собрать урожай
Принц Чарльз попросил британцев помочь фермерам собрать урожай
Loboda поздравила дочь с днем рождения. Поклонники заявили, что она перепутала дату
Loboda поздравила дочь с днем рождения. Поклонники заявили, что она перепутала дату
"Какая красивая!" Ротару поделилась новыми снимками
"Какая красивая!" Ротару поделилась новыми снимками
Кроуфорд поделилась рецептом любимого смузи
Кроуфорд поделилась рецептом любимого смузи
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS