Киевский зоопарк открылся после карантина и реконструкции. На входе образовалась большая очередь

Сообщество dtp.kiev.ua в Facebook пишет, что многие посетители Киевского зоопарка не придерживались социальной дистанции и были без масок.

24 мая на входе в Киевский зоопарк образовалась большая очередь. Об этом сообщается в Facebook-сообществе dtp.kiev.ua.

"Аншлаг возле Киевского зоопарка. Очередь на вход заканчивается в подземном переходе. Люди не придерживаются никакой социальной дистанции, многие без масок. Также вдоль проспекта организовалась импровизированная стоянка из автомобилей посетителей зоопарка", – отметил очевидец.

Об открытии зоопарка 22 мая объявил мэр Киева Виталий Кличко.

"С 23 мая Киевский зоопарк готов встречать гостей! В нем завершили первую очередь реконструкции, и теперь значительная часть территории зверинца будет выглядеть совершенно по-другому", – сказал он.

Как сообщало агентство "Українські новини", во время карантина в столичном зоопарке не будут проводить групповые экскурсии и не функционируют аттракционы. Также не работают террариум, птичник и зимние павильоны – увидеть можно только тех зверей, которые находятся в летних вольерах.