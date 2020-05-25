"ПриватБанк" снизил ставки по кредитным программам для бизнеса

Клиенты малого и среднего бизнеса смогут получить финансирование по сниженным ставкам уже с 25 мая, сообщили в "ПриватБанке".

Антикризисные условия финансирования для предпринимателей в "ПриватБанке" будут действовать до конца года Фото: depositphotos.com

"ПриватБанк" объявил о снижении ставок по всем кредитным программам финансирования юрлиц и предпринимателей, чтобы помочь украинскому бизнесу преодолеть последствия карантина из-за пандемии коронавируснй инфекции COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба банка.

"Впервые в истории банка снижение кредитных ставок распространяется не только на новые, но и на все действующие кредитные соглашения с бизнес-клиентами. Новые условия финансирования внедряются автоматически, для кредитования по сниженным ставкам предпринимателям не нужно заполнять никаких заявок или посещать отделение банка" , – говорится в сообщении.

В пресс-службе банка отметили, что антикризисные условия финансирования для предпринимателей будут действовать до конца 2020 года.

"Все наши клиенты малого и среднего бизнеса смогут получить финансирование по сниженным ставкам уже с 25 мая, а клиентам, которые уже пользуются кредитными программами банка, размеры кредитной ставки будут перечислены в сторону уменьшения автоматически", – заявил глава правления "ПриватБанка" Петр Крумханзл.

В банке пояснили, что снижение стоимости кредитных ресурсов внедряется по всем программам поддержки малого бизнеса – как по инвестиционным кредитам, так и по программам лизинга и финансирования оборотных средств, за исключением клиентов, которым проведены кредитные каникулы/реструктуризация долга или которые имеют или будут иметь просроченную задолженность.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Всего в мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, заболело 5,4 млн человек, более 345 тыс. из них умерли, а 2,18 млн выздоровели.

В Украине по состоянию на 25 мая коронавирус подтвердили у 21 245 человек, из них 623 умерли, а 7234 вылечились.