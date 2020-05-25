Клуб читателей
ГОРДОН
 
ОБЩЕСТВО

В Днепре после двухмесячного перерыва заработало метро

Метрополитены в Украине прекратили работу в середине марта из-за эпидемии коронавируса. С 25 мая транспорт возвращается к нормальному режиму.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В Днепре метро не работало с 17 марта из-за эпидемии коронавируса
В Днепре метро не работало с 17 марта из-за эпидемии коронавируса
Фото: metro.dp.ua

25 мая после двухмесячного перерыва возобновил работу Днепровский метрополитен. Об этом сообщил мэр Днепра Борис Филатов на своей странице в Facebook.

"Общественный транспорт возвращается к нормальному режиму, спецбилеты уже не нужны. Единственным условием остаются масочный режим и социальная дистанция. Метро запускаем сегодня в 15.00", – говорится в сообщении. 

Утром 25 мая метрополитены Киева и Харькова также восстановили работу.

Метро в трех городах Украины, в том числе Днепре, прекратило работу 17 марта из-за эпидемии коронавируса.

С 11 мая в Украине началось смягчение карантина. 20 мая Кабмин продлил ограничения до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять карантинные меры в случае улучшения эпидемической ситуации. 

Дневной пассажиропоток Днепровского метрополитена составляет около 18 тыс. 

В Украине по состоянию на 25 мая коронавирус подтвердили у 21 245 человек, из них 623 умерли, а 7234 вылечились. В Днепропетровской области зафиксировали 875 случаев заболевания COVID-19.

Теги: транспорт, Украина, метро, Борис Филатов, эпидемия, Днепр, карантин, украинец, ограничения, запуск, пассажиры, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, метрополитен
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Кэмпбелл показала подарки, которые ей преподнесли на юбилей
Кэмпбелл показала подарки, которые ей преподнесли на юбилей
"Люблю тебя". Хайек обнародовала фото с братом
"Люблю тебя". Хайек обнародовала фото с братом
Остапчук требует проведения психологической экспертизы бывшей жены, матери своих детей
Остапчук требует проведения психологической экспертизы бывшей жены, матери своих детей
Вопреки пандемии. Кинофестиваль в Венеции состоится в начале сентября
Вопреки пандемии. Кинофестиваль в Венеции состоится в начале сентября
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS