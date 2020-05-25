В Днепре после двухмесячного перерыва заработало метро

Метрополитены в Украине прекратили работу в середине марта из-за эпидемии коронавируса. С 25 мая транспорт возвращается к нормальному режиму.

В Днепре метро не работало с 17 марта из-за эпидемии коронавируса Фото: metro.dp.ua

25 мая после двухмесячного перерыва возобновил работу Днепровский метрополитен. Об этом сообщил мэр Днепра Борис Филатов на своей странице в Facebook.

"Общественный транспорт возвращается к нормальному режиму, спецбилеты уже не нужны. Единственным условием остаются масочный режим и социальная дистанция. Метро запускаем сегодня в 15.00", – говорится в сообщении.

Утром 25 мая метрополитены Киева и Харькова также восстановили работу.

Метро в трех городах Украины, в том числе Днепре, прекратило работу 17 марта из-за эпидемии коронавируса.

С 11 мая в Украине началось смягчение карантина. 20 мая Кабмин продлил ограничения до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять карантинные меры в случае улучшения эпидемической ситуации.

Дневной пассажиропоток Днепровского метрополитена составляет около 18 тыс.

В Украине по состоянию на 25 мая коронавирус подтвердили у 21 245 человек, из них 623 умерли, а 7234 вылечились. В Днепропетровской области зафиксировали 875 случаев заболевания COVID-19.