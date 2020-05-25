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В Беларуси зафиксировали более 37 тыс. случаев коронавируса

Минздрав Беларуси сообщил о 204 умерших от COVID-19 за все время эпидемии, в стране протестировали 463 тыс. человек, более 37 тыс. тестов были положительными.

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В период пандемии коронавируса Беларусь не вводила чрезвычайные меры
В период пандемии коронавируса Беларусь не вводила чрезвычайные меры
Фото: ЕРА

37 144 случая заражения коронавирусом выявили в Беларуси, 14 449 пациентов вылечились, за время эпидемии умерли 204 пациента, сообщил Telegram-канал минздрава Беларуси 25 мая.

За последние сутки в стране выявили 946 новых случаев. Темпы распространения коронавируса в Беларуси одни из самых высоких в Европе. Беларусь занимает 22-е место в мире по количеству больных COVID-19, сообщает 25 мая американский Университет Джонса Хопкинса.

В период пандемии коронавируса Беларусь не вводила чрезвычайные меры: не были закрыты границы, не останавливалась работа предприятий, магазинов, заведений питания и образования. В стране не было запрета на массовые мероприятия. 9 мая в Минске прошел парад Победы, в котором приняли участие 4 тыс. военнослужащих и 11 тыс. зрителей.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире составляет 5 439 559, 2 185 696 вылечились, 345 467 умерли.

Теги: Беларусь, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия
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