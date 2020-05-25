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На одном из рейсов с украинскими "заробитчанами" был инфицированный коронавирусом – СМИ

Из-за больного COVID-19 украинского сезонного рабочего, прилетевшего в Австрию вместе с другими "заробитчанами", 19 граждан Украины были отправлены на двухнедельный карантин, сообщает ORF.

Больного COVID-19 украинского заробитчанина обнаружили в австрийском городе Линц
Больного COVID-19 украинского заробитчанина обнаружили в австрийском городе Линц
Фото: pixabay.com

На одном из авиарейсов, которыми из Украины выезжали заграницу "заробитчане" был обнаружен больной COVID-19. Об этом сообщает "Европейская правда", ссылаясь на источники.

"На одном из рейсов тестирование выявило коронавирусного больного... Поэтому все пассажиры, которые должны были быть заняты на сельхозработах, из аэропорта отправились на изоляцию", – отмечает издание.

Австрийское издание ORF писало об этом инциденте еще 11 мая. Тогда сообщалось, что в австрийский город Линц прибыл самолет с 213 украинскими сезонными рабочими, но у одного из них обнаружили коронавирусную инфекцию. Из-за этого 19 человек были отправлены на двухнедельный карантин.

В Министерстве социальной политики Украины сообщали в 2019 году, что за рубежом на постоянной основе работает более 3,2 млн человекЧасть украинских "заробитчан" потеряли работу из-за пандемии коронавируса и прекращения Украиной авиасообщения.

28 апреля Кабинет Министров Украины сообщил, что ряд стран, несмотря на закрытые границы, готовы принять у себя сезонных работников из Украины. 

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По информации американского Университета Джонса Хопкинса, в мире коронавирусом заразилось более 5,46 млн человек, из них более 345 тыс. умерли, более 2,19 млн вылечились.

Теги: Австрия, карантин, заробитчане, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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