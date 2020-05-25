На одном из рейсов с украинскими "заробитчанами" был инфицированный коронавирусом – СМИ

Из-за больного COVID-19 украинского сезонного рабочего, прилетевшего в Австрию вместе с другими "заробитчанами", 19 граждан Украины были отправлены на двухнедельный карантин, сообщает ORF.

На одном из авиарейсов, которыми из Украины выезжали заграницу "заробитчане" был обнаружен больной COVID-19. Об этом сообщает "Европейская правда", ссылаясь на источники.

"На одном из рейсов тестирование выявило коронавирусного больного... Поэтому все пассажиры, которые должны были быть заняты на сельхозработах, из аэропорта отправились на изоляцию", – отмечает издание.

Австрийское издание ORF писало об этом инциденте еще 11 мая. Тогда сообщалось, что в австрийский город Линц прибыл самолет с 213 украинскими сезонными рабочими, но у одного из них обнаружили коронавирусную инфекцию. Из-за этого 19 человек были отправлены на двухнедельный карантин.

В Министерстве социальной политики Украины сообщали в 2019 году, что за рубежом на постоянной основе работает более 3,2 млн человек. Часть украинских "заробитчан" потеряли работу из-за пандемии коронавируса и прекращения Украиной авиасообщения.