Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

ЕС не верит в статистические данные по коронавирусу, которые предоставляет украинская власть – СМИ

Послы европейских стран уверены, что Украина не знает о реальном уровне инфицирования коронавирусом, следовательно, европейские авиакомпании не спешат возобновлять полеты в Украину, сообщила "Европейская правда".

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В ЕС считают, что инфицированных коронавирусом в Украине может быть больше, чем сообщают власти
В ЕС считают, что инфицированных коронавирусом в Украине может быть больше, чем сообщают власти
Фото: EPA

Евросоюз не верит в статистические данные по распространению коронавируса, которые предоставляет украинская власть, сообщила 25 мая "Европейская правда" со ссылкой на источники. 

Послы европейских стран уверены, что Украина не знает о реальном уровне инфицирования, рассказали изданию дипломаты. 

"Последние события, например, признаки подтасовки статистики украинской властью, хаотичное введение и снятие карантина, добавляют сомнения", – отметило издание.

Следствием этого может стать нежелание европейских авиакомпаний возобновлять полеты в Украину, выяснили журналисты.

19 мая Европейское агентство авиационной безопасности внесло аэропорты Киева и Черновцов в список аэропортов, расположенных в районах с высоким риском передачи коронавируса. Издание прогнозирует, что в этот список вскоре добавят аэропорт Львова. На практике это значит, что все самолеты, которые летают в эти города, должны проходить процедуру усиленного обеззараживания. Это, в свою очередь, делает эксплуатацию дороже и может добавлять технологические паузы в работе.

"Европейская правда" предполагает, что на возобновление авиасообщения с Украиной будут влиять два фактора: развитие эпидемии в Украине и способность Киева убедить ЕС в правдивости статистических данных, а также готовность украинской власти к ответному шагу – то есть к открытию своих границ для иностранцев. 

В Украине по состоянию на 25 мая коронавирус подтвердили у 21 245 человек, из них 623 умерли, а 7234 вылечились. С начала вспышки коронавируса в стране методом полимеразной цепной реакции было исследовано 291 868 образцов (население Украины, по данным Госстата, – 41,8 млн человек). 

Из-за распространения коронавирусной инфекции многие страны закрыли свои границы, например, запрет на въезд иностранцев в страны Шенгенской зоны был введен в середине марта и будет действовать как минимум до 15 июня. В середине следующего месяца Европейская комиссия решит, продлевать или отменять блокирование границ. Украина приостановила международное авиасообщение с 17 марта.

14 мая Министерство инфраструктуры Украины опубликовало план возобновления пассажирского сообщения в связи с постепенной отменой карантина. Согласно ему, международное авиасообщение должно быть восстановлено на последнем, третьем, этапе смягчения (дат, когда начнутся эти ослабления, в министерстве пока не называли). Заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко предположил, что это может произойти в июле.

В Министерстве инфраструктуры сообщили, что среди стран, с которыми Украина в первую очередь может восстановить авиасообщение, – Египет, Турция и Грузия, которые с июля готовятся принимать туристов. В ведомстве советовали украинцам планировать отпуск за рубежом на вторую половину лета.

Теги: Киев, транспорт, Черновцы, авиаперевозки, Евросоюз, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, авиасообщение, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Жена рэпера Сереги: Дети души во мне не чаяли, а сейчас боятся подойти. Старший сын отказался выходить
Жена рэпера Сереги: Дети души во мне не чаяли, а сейчас боятся подойти. Старший сын отказался выходить
Кэмпбелл показала подарки, которые ей преподнесли на юбилей
Кэмпбелл показала подарки, которые ей преподнесли на юбилей
"Люблю тебя". Хайек обнародовала фото с братом
"Люблю тебя". Хайек обнародовала фото с братом
Остапчук требует проведения психологической экспертизы бывшей жены, матери своих детей
Остапчук требует проведения психологической экспертизы бывшей жены, матери своих детей
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS