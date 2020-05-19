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Грузия и Украина готовятся возобновить регулярные авиарейсы

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий провел разговор с министром экономики и устойчивого развития Грузии Нателой Турнавой на тему возобновления авиаперевозок.

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Украина закрыла международное авиасообщение 17 марта из-за пандемии коронавируса
Украина закрыла международное авиасообщение 17 марта из-за пандемии коронавируса
Фото: depositphotos.com

Украинские авиакомпании обратились к Грузии с заявлением о готовности возобновить полеты. Об этом 19 мая в Telegram сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

Он рассказал, что провел видеоразговор с министром экономики и устойчивого развития Грузии Нателой Турнавой, которая сообщила, что Грузия готовится открыть свои границы для осуществления регулярных международных рейсов с 1 июля.

"Мы готовы быстро и синхронно действовать, чтобы в координации с министерствами иностранных дел обеих стран возобновить регулярные пассажирские авиаперевозки. Украинские авиакомпании уже обратились к грузинской стороне с заявлением о готовности возобновить полеты", – отметил Криклий.

Карантин в Украине был введен 12 марта. Из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 запретили массовые мероприятия, закрыли торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе, спортивные залы, салоны красоты, а также ограничили работу транспорта.

Из-за пандемии коронавируса в мире Украина с 16 марта решила закрыть границу для иностранцев, а с полуночи 17 марта – прекратить регулярное авиасообщение. 14 марта МАУ сообщила, что выполнит решение украинских властей и прекратит регулярные рейсы с 00.00 17 марта.

Ограничительные меры будут действовать минимум до 22 мая, однако с 11 мая в Украине начался первый этап ослабления карантина. Гражданам разрешили посещать парки и скверы. Кроме того, открылись магазины, торгующие непродовольственными товарами, салоны красоты и нотариальные конторы, а также летние площадки кафе. Следующий этап смягчения карантина, по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, может начаться с 22 мая.

12 мая Шмыгаль заявил, что метро и междугородный транспорт не запустят, пока страна не прошла пик заболеваемости COVID-19. У него уточнили, можно ли ожидать, что транспорт полноценно возобновит работу в середине лета. "Хочется, чтобы это было скорее", – ответил премьер.

В Украине зарегистрировано 16 847 случаев коронавирусной инфекции, умерли 456 человек. Всего в мире, по данным американского Университета Джонса Хопкинса, коронавирусом инфицировалось более 4,36 млн человек, более 297,3 тыс. из них скончались, а 1,55 млн вылечились.

Теги: Украина, Грузия, карантин, авиаперевозки, Владислав Криклий, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, авиасообщение
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