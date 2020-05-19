В ВСУ зарегистрировано три новых случая COVID-19

По состоянию на 19 мая в Вооруженных силах Украины коронавирусом инфицированы 39 человек.

На изоляции (в том числе на самоизоляции) остаются 148 украинских военных Фото: depositphotos.com

В Вооруженных силах Украины за минувшие сутки зарегистрировано три новых случая COVID-19. Об этом 19 мая в Facebook сообщает командование медицинских сил ВСУ.

Отмечается, что один военнослужащий и двое сотрудников ВСУ в Хмельницкой области лечатся дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное. Симптомы заболевания отсутствуют.

Всего по состоянию на 7.00 19 мая коронавирусом в ВСУ инфицированы 39 человек. За время пандемии выздоровели 82 военнослужащих, двое умерли.

На изоляции (в том числе на самоизоляции) остаются 148 человек. В течение трех суток режим изоляции завершится у 34 из них.

По состоянию на 19 мая коронавирус в Украине подтвержден у 18 876 человек, 548 из них умерли, а 5632 вылечились.