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Пандемия коронавируса отразилась на экономике Беларуси – Лукашенко

Из-за глобальной эпидемии коронавируса в Беларуси произошло падение экономики, но некоторые отрасли кризиса не ощутили, сообщил президент страны Александр Лукашенко.

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Лукашенко: Истерия в СМИ наложила отпечаток на экономику
Лукашенко: Истерия в СМИ наложила отпечаток на экономику
Фото: president.gov.by

Пандемия коронавируса и закрытые границы стран негативно отразились на экономике Беларуси, отметил президент Александр Лукашенко на совещании 25 мая, сообщила пресс-служба главы государства.

"Истерия, которая развернулась в СМИ, наложила жесточайший отпечаток на людей и через людей – на экономику, главами государств всей планеты были приняты серьезные решения о закрытии стран (читай, закрытии экономики)", – сказал Лукашенко.

По его словам, в белорусской экономике произошло "определенное падение".

"Экономика у нас экспортоориентированная. Поэтому произошло определенное падение экономики, хотя приемлемое для нас падение. Терпимо. Это говорит о том, что если открытие стран будет более интенсивным, чем сейчас, то мы сможем быстро восстановить свою экономику", – отметил Лукашенко.

Белорусский президент подчеркнул, что во время пандемии некоторые отрасли выдержали и даже показали рост – сельское хозяйство, строительство, IT-сектор.

"Вопрос будет с промышленностью. Потому что не могли купить комплектующих. И естественно, продать не могли свою продукцию. Но заготовлено немало готовой продукции, которая уже начала распродаваться. Это хороший сигнал на будущее", – уверен глава государства.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что с коронавирусом "придется барахтаться" еще месяц.

Темпы распространения коронавируса в Беларуси одни из самых высоких в Европе. Беларусь занимает 22-е место в мире по количеству инфицированных COVID-19, сообщает 25 мая Университет Джонса Хопкинса.

Теги: Беларусь, Александр Лукашенко, экономика, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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