Лукашенко заявил, что с коронавирусом Беларуси "придется барахтаться" еще месяц

Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что эпидемическая обстановка в стране постепенно улучшается. По данным минздрава, коронавирусом заразилось более 32 тыс. белорусов, 179 из них умерли.

Лукашенко: Я вижу информацию, контролирую, но ни в коем случае нельзя расслабляться Фото: EPA

Президент Беларуси Александр Лукашенко прогнозирует, что сложная эпидемическая ситуация в стране будет продолжаться еще месяц. Об этом он заявил 21 мая на встрече с министром здравоохранения Владимиром Караником и своим помощником Александром Косинцом, сообщила пресс-служба глава государства.

Лукашенко сказал, что расслабляться пока нельзя, но имеющиеся данные свидетельствуют о том, что обстановка постепенно улучшается.

"Я вижу информацию, контролирую, но ни в коем случае нельзя расслабляться. Надо до конца пройти этот путь и доказать всем, особенно у нас в стране. Нам надо бороться за жизнь людей. Надо держаться изо всех сил и спасать людей, потому что останется один показатель – смертность", – отметил Лукашенко.

Он считает, что министерство здравоохранения хорошо организовало работу в условиях эпидемии.

"А главное, что вы изучаете каждодневный опыт. Хотелось бы, чтобы вы выдержали это. Наверное, пока мы окончательно не уйдем от этого, месяц нам еще придется барахтаться", – сказал глава государства.

По информации Лукашенко, в некоторых городах, например в Минске и Витебске, заболеваемость уже идет на спад.

"Мы вышли на плато и видим, что пошли на спад. Минск, Витебск – они раньше, особенно Витебск, вошли в эту проблему, и они уже выходят. Вы видите, что места освобождаются. Там, где мы резервировали онкологические, гинекологические койки, еще какие-то, они нам не нужны, их надо выводить, зачищать, вымывать", – сказал президент.

По данным минздрава Беларуси на 20 мая, в стране коронавирус подтвердили у 32 426 человек, из них 179 умерли, а 11 415 уже вылечились. Оппозиционные белорусские журналисты считают, что официальная статистика по коронавирусу в стране недостоверна.

В период эпидемии Беларусь не закрывала свои границы, не останавливала работу предприятий, магазинов, заведений питания и образования. Также в стране не было запрета на массовые мероприятия, несмотря на то, что эксперты Всемирной организации здравоохранения призывали власть ввести ограничительные меры.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 5 млн, из них более 1,9 млн вылечились, а 329,1 тыс. умерли.