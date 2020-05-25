Украина и Турция начали переговоры по возобновлению авиасообщения

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар и посол Турецкой Республики в Украине Ягмур Гюльдере договорились о начале переговорного процесса относительно туристических путешествий.

Международное авиасообщение было приостановлено в Украине с 17 марта Фото: pixabay.com

В понедельник, 25 мая, состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Украины Василия Боднара с послом Турецкой Республики в Украине Ягмуром Гюльдере по поводу возобновления авиасообщения между странами. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

"По итогам встречи была достигнута договоренность начать процедуры, связанные с восстановлением авиасообщения между Украиной и Турцией, а также переговорный процесс между компетентными органами двух стран относительно туристических путешествий", – говорится в сообщении.

Стороны также обсудили строительство жилья в Херсонской области для вынужденных переселенцев, покинувших территорию временно оккупированной Автономной Республики Крым.

Карантин в Украине действует с 12 марта. Из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 запретили массовые мероприятия, в том числе религиозные, независимо от количества участвующих. В Киеве, Харькове и Днепре 17 марта закрыли метро, тогда же было приостановлено международное авиасообщение.

С 11 мая в Украине началось смягчение карантина. 20 мая Кабмин продлил ограничения до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин.