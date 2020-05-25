Вопреки пандемии. Кинофестиваль в Венеции состоится в начале сентября

77-й кинофестиваль в Венеции в 2020 году пройдет в период со 2-го по 12-е сентября.

Венецианский международный кинофестиваль основан в 1932 году Фото: ЕРА

Венецинский кинофестиваль, который ежегодно проводится в Италии в конце августа или в начале сентября, в 2020 году состоится в ранее запланированные сроки. Об этом сообщил президент области Лука Дзая, сообщает Variety.

Ранее из-за вспышки коронавируса по решению губернатора было отменено проведение Венецианского карнавала.

Накануне организаторы 59-й Венецианской биеннале, проведение которой было запланировано на 2021 год, перенесли выставку на 2022 году.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 5,4 млн человек, из них более 345 тыс. умерли.

Италия стала одним из эпицентров заболевания. За время пандемии в стране от осложнений, вызванных коронавирусом, погибло более 32 тыс. человек. Всего в стране зафиксировано более 229 тыс. случаев заражения.

Венецианский международный кинофестиваль основан в 1932 году по инициативе итальянского диктатора Бенито Муссолини. Временем проведения фестиваля является конец августа – начало сентября. Лауреатам фестиваля вручают награду в виде золотого льва.