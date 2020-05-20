Венецианскую биеннале перенесли с 2021-го на 2022 год

Организаторы Венецианской биеннале из-за смещения общего выставочного графика не успевают подготовить художественную выставку к весне 2021 года.

Следующая, 59-я, Венецианская биеннале, выставка современного искусства, проведение которой было запланировано на 2021 год, состоится лишь в 2022 году. Об этом сообщается на сайте организаторов выставки.

Причиной отмены биеннале в следующем году организаторы назвали ограниченное количество времени для подготовки стендов из-за смещения общего выставочного графика, вызванного пандемией коронавируса.

По словам организаторов, открытие 59-й биеннале запланировано на 23 апреля 2022 года. Выставка продлится семь месяцев и закроется в ноябре.

Венецианская биеннале – один из самых известных форумов современного мирового искусства. Она проводится раз в два года с участием международного жюри. 58-я выставка на тему "Можете ли вы жить в интересные времена" состоялась в 2019 году.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

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