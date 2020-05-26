В России зафиксирован рекорд летальности за все время пандемии коронавируса

В России за сутки от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 174 человека, из них только в Москве – 76. Предыдущий рекорд летальности в РФ был зафиксирован 24 мая.

Всего в РФ коронавирусом инфицированы 362 342 человека Фото: ЕРА

В России за сутки от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 174 человека, что является рекордом. Данные приводит сайт "Стопкоронавирус РФ".

С начала пандемии это – самый высокий показатель. Предыдущий рекорд летальности в РФ был зафиксирован 24 мая – 153 случая.

Всего в РФ коронавирусом инфицированы 362 342 человека, 3807 умерли, 131 129 выздоровели.

В Москве за все время пандемии умерло 2110 человек, из них за последние сутки – 76 человек. В Санкт-Петербурге зафиксировано 150 летальных случаев.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 5,49 млн, из них более 2,23 млн вылечились, а 346 тыс. умерли.