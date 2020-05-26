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Японские педиатры предупредили об опасности ношения масок детьми младше двух лет

Использование масок детьми до двух лет может привести к асфиксии, увеличивает риск теплового удара и нагрузку на сердце, сообщили в Ассоциации педиатров Японии.

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Вспышек коронавируса в школах и детских садах Японии не наблюдалось
Вспышек коронавируса в школах и детских садах Японии не наблюдалось
Фото: ЕРА

Ассоциация педиатров Японии заявила об опасности ношения медицинских масок детьми младше двух лет. Об этом сообщили на сайте организации 25 мая.

Эксперты отметили, что у маленьких детей узкие дыхательные пути, поэтому при ношении маски дыхание у них может затрудняться вплоть до асфиксии. Кроме того, использование масок увеличивает риск теплового удара и нагрузку на сердце ребенка.

В ассоциации напомнили, что маленькие дети заражаются коронавирусом не часто, и как правило от членов своей семьи. Вспышек коронавируса в школах и детских садах Японии не наблюдалось.

"Прекратите использовать маски для детей до двух лет", – добавили японские медики.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.  

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 5,49 млн, из них более 2,23 млн вылечились, а 346 тыс. умерли.

В Японии заболел 16 581 человек, умерло 830.

Теги: Япония, дети, медики, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус, маски
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