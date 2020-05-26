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Рютте не смог навестить умирающую мать из-за карантина

Глава правительства Нидерландов Марк Рютте выполнял правила, запрещающие посещать дома престарелых во время пандемии коронавирусной инфекции, поэтому не смог попрощаться со своей 96-летней матерью перед ее смертью.

Мать премьера жила в доме престарелых в Гааге
Мать премьера жила в доме престарелых в Гааге
Фото: ЕРА

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте не смог навестить свою умирающую мать в последние недели ее жизни, потому что соблюдал правила, запрещающие посещать дома престарелых во время пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщило британской издание The Guardian.

О смерти 96-летней матери Рютте стало известно 25 мая. Она жила в доме престарелых в Гааге. 

Все подобные учреждения были закрыты в Нидерландах два месяца в рамках карантина, и премьер-министр соблюдал требования законодательства, сообщил представитель Рютте.

Женщина умерла не от коронавирусной болезни, отмечает издание.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.  

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 5,49 млн, из них более 2,23 млн вылечились, а 346 тыс. умерли.

В Нидерландах заболело 45 647 человек, умерло 5849.

Теги: Нидерланды, Марк Рютте, карантин, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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