С 1 июня в Украине откроются бассейны и спортзалы

На третьем этапе послабления карантина – с 1 июня – в Украине откроют спортзалы и бассейны, возобновят железнодорожные и автомобильные межобластные перевозки, рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко.

1 июня в Украине откроются бассейны. Об этом сегодня в ходе брифинга заявил заместитель министра здравоохранения – главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"С 1 июня, если будут достигнуты некоторые индикаторы эпидемической ситуации, планируется открытие бассейнов и спортзалов. Также посещение образовательных занятий в группах не более 10 человек, например начнут работу автошколы. Также начнут с 1 июня запуск железнодорожного транспорта и межобластных перевозок автомобильным транспортом", – заявил Ляшко.

Он отметил, что в ближайшее время на сайте Минздрава появятся рекомендации по обеспечению противоэпидемических норм в бассейнах и спортзалах.

"Бассейны мы ранее не рассматривали на третьем этапе выхода, но новые данные, которые появились сегодня, насчет распространения коронавируса через водный путь передач, в частности в воде, подлежащей постоянной дезинфекции, позволяют нам начать их работу", – подчеркнул главный санитарный врач.

Карантин в Украине действует с 12 марта. Ограничительные меры трижды продлевали. С 11 мая в Украине началось смягчение карантина. 20 мая Кабмин продлил ограничения до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин.

По состоянию на утро 26 мая в Украине коронавирусом заразились 21 584 человека. Из них 7575 выздоровели, 644 человека умерли.