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В Минсоцполитики Украины рассказали, кто получит надбавки за работу во время карантина

Работники, оказывающие социальные услуги, смогут получить надбавки в размере 100%, сообщили в Министерстве социальной политики Украины.

Доплаты для работников соцсферы будут осуществляются за счет местных бюджетов
Доплаты для работников соцсферы будут осуществляются за счет местных бюджетов
Фото: Міністерство соціальної політики України / Facebook

Министерство социальной политики Украины утвердило перечень должностей работников, которые могут получить 100% надбавки к зарплате за работу во время карантина. Об этом 25 мая сообщили в Министерстве социальной политики.

Доплаты предусмотрены некоторым категориям работников в течение действия карантина и 30 дней со дня его отмены.

Надбавки в размере 100% смогут получить работники, оказывающие социальные услуги, а именно:

  • педагог социальный / специалист по социальной работе;
  • специалист по социальной помощи на дому;
  • социальный работник;
  • специалист по физической реабилитации;
  • практический психолог / психолог.

В ведомстве отметили, перечень работников, которые должны получить надбавки формирует руководитель. Доплаты будут осуществляются за счет местных бюджетов.

В Украине по состоянию на 25 мая коронавирус подтвердили у 21 245 человек, из них 623 умерли, а 7234 вылечились. 

Теги: Украина, зарплата, Министерство социальной политики, помощь, карантин, реабилитация, работа, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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