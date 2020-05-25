В Минсоцполитики Украины рассказали, кто получит надбавки за работу во время карантина

Работники, оказывающие социальные услуги, смогут получить надбавки в размере 100%, сообщили в Министерстве социальной политики Украины.

Доплаты для работников соцсферы будут осуществляются за счет местных бюджетов Фото: Міністерство соціальної політики України / Facebook

Министерство социальной политики Украины утвердило перечень должностей работников, которые могут получить 100% надбавки к зарплате за работу во время карантина. Об этом 25 мая сообщили в Министерстве социальной политики.

Доплаты предусмотрены некоторым категориям работников в течение действия карантина и 30 дней со дня его отмены.

Надбавки в размере 100% смогут получить работники, оказывающие социальные услуги, а именно:

педагог социальный / специалист по социальной работе;

специалист по социальной помощи на дому;

социальный работник;

специалист по физической реабилитации;

практический психолог / психолог.

В ведомстве отметили, перечень работников, которые должны получить надбавки формирует руководитель. Доплаты будут осуществляются за счет местных бюджетов.

В Украине по состоянию на 25 мая коронавирус подтвердили у 21 245 человек, из них 623 умерли, а 7234 вылечились.