В Минсоцполитики Украины рассказали, кто получит надбавки за работу во время карантина

Министерство социальной политики Украины утвердило перечень должностей работников, которые могут получить 100% надбавки к зарплате за работу во время карантина. Об этом 25 мая сообщили в Министерстве социальной политики.
Доплаты предусмотрены некоторым категориям работников в течение действия карантина и 30 дней со дня его отмены.
Надбавки в размере 100% смогут получить работники, оказывающие социальные услуги, а именно:
В ведомстве отметили, перечень работников, которые должны получить надбавки формирует руководитель. Доплаты будут осуществляются за счет местных бюджетов.
В Украине по состоянию на 25 мая коронавирус подтвердили у 21 245 человек, из них 623 умерли, а 7234 вылечились.