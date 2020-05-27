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В Украине от коронавируса умерло уже 658 человек

За сутки в Украине от коронавирусной инфекции скончалось 14 человек, общее число смертей с начала эпидемии достигло 658.

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В Украине за время эпидемии выявили почти 22 тыс. больных
В Украине за время эпидемии выявили почти 22 тыс. больных
Фото: ЕРА

В Украине на утро 27 мая от коронавирусной инфекции скончалось 658 человек. Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

За последние сутки в стране умерло 14 человек с диагнозом COVID-19.

По данным министра, общее число зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции достигло в стране 21 905. За сутки выявлен 321 больной, из них 14 детей и 58 медиков.

Количество вылечившихся составляет 7995, за последние сутки – 420.

Степанов подчеркнул, что уже второй день в Украине число вылечившихся больше, чем количество выявленных больных.

Он отметил, что за сутки больше всего больных выявили в Черновицкой области (43), Ровенской области (39) и Киеве (29).

По состоянию на 26 мая в Украине было зарегистрировано 21 584 случая COVID-19. 7575 человек выздоровели, 644 умерли.

Теги: Украина, смерть, эпидемия, медики, Максим Степанов, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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