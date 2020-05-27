В первый после карантина день Киевский метрополитен перевез в пять раз меньше пассажиров, чем обычно

25 мая услугами Киевского метрополитена воспользовалось 310 тыс. пассажиров. До карантина столичная подземка ежедневно перевозила около 1,5 млн человек.

В первый после карантина день, 25 мая, услугами Киевского метрополитена воспользовалось 310 тыс. пассажиров. Об этом 26 мая со ссылкой на информацию заместителя главы Киевской городской государственной администрации Александра Густелева сообщила ее пресс-служба.

По данным Киевского метрополитена, обычно услугами подземки пользуется 1,5 млн человек в день. Таким образом, 25 мая в метро было почти в пять раз меньше пассажиров, чем ранее.

Метро в трех городах Украины – Киеве, Харькове и Днепре – остановилось 17 марта из-за эпидемии коронавируса. 25 мая после двухмесячного перерыва метрополитены возобновили работу.

Пресс-секретарь Киевского метрополитена Наталья Макогон предположила, что пассажиров в метро немного, поскольку жители города прислушались к призывам властей и пока пользуются транспортом только в случае необходимости.

"Это правильное решение, и мы и в дальнейшем будем призывать пассажиров, которые еще могут соблюдать домашний режим, следовать этому режиму", – сообщила она.

После возобновления работы метрополитен ввел новые правила: пассажиры обязательно должны быть в масках. Кроме того, напомнил Густелев, пассажирам рекомендуется пользоваться перчатками и соблюдать дистанцию.

Киевский метрополитен также решил отказаться от жетонов (ранее приобретенные жетоны зеленого цвета можно будет использовать в течение месяца после возобновления работы), оплачивать проезд теперь нужно с помощью карт или мобильных приложений.

С 11 мая в Украине началось смягчение карантина. 20 мая Кабмин продлил ограничения до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять карантинные меры в случае улучшения эпидемической ситуации.