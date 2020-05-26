Верховный Суд Украины хочет обжаловать в Конституционном Суде введение карантина – СМИ

На пленуме Верховного Суда Украины 29 мая, предположительно, утвердят представление в КСУ по поводу решений Кабмина о введении ограничительных мер по борьбе с коронавирусом. Судьи, в частности, недовольны уменьшением размера своего вознаграждения на период карантина, пишет LB.ua.

Верховный Суд Украины намерен обратиться в Конституционный Суд с представлением по поводу ограничений, введенных Кабинетом Министров в связи с карантином. Об этом сообщает LB.ua со ссылкой на текст проекта представления.

Речь идет о проверке законности ограничения права на предпринимательскую деятельность, работы заведений общественного питания, спортивных клубов, развлекательных заведений, перевозки пассажиров, свободного выезда за границу, ограничения права на мирные собрания, права на доступ к медицинской помощи и т.д.

"Критерием оправданности вмешательства государства в права человека, ограничения прав и свобод, согласно практике Европейского суда по правам человека, является преследование легитимной цели... В то же время актуальные комментарии представителей органов власти, в частности, должностных лиц, которые в соответствии с законодательством уполномочены инициировать конкретные карантинные мероприятия, свидетельствуют о том, что приведенная выше легитимная цель не сопровождала каждую из таких ограничительных мер", – говорится в проекте.

Как пример приводится заявление главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, который заявил, что, в частности, закрытие парков и скверов было призвано оказать психологическое воздействие на украинцев.

Кроме этого, в проекте говорится о сомнительности ограничения размера судейского вознаграждения, зарплат госслужащих, представителей правоохранительных органов до 10 необлагаемых минимумов доходов граждан до окончания карантина. Как считают авторы документа, именно судьи больше всего пострадали в результате этих ограничений.

Верховный Суд соберется на пленум 29 мая, где, предположительно, утвердит это конституционное представление, возможно, с внесением правок. Также судьи планируют просить коллег из Конституционного Суда рассмотреть представление безотлагательно, выяснило издание.

Карантин в Украине действует с 12 марта. Ограничительные меры трижды продлевали. С 11 мая в Украине началось смягчение карантина. 20 мая Кабмин продлил его до 22 июня, а также ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти смогут ослаблять ограничительные меры при улучшении эпидемической ситуации.