Ляшко заверил, что Минздрав не манипулировал данными для ослабления карантина в некоторых регионах

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко объяснил, как Киев, Днепропетровская и Полтавская области смогли в течение одного-двух дней значительно улучшить показатели заболеваемости и тестирования на коронавирус, чтобы соответствовать критериям ослабления карантина.

Ляшко: Никакой манипуляции с цифрами нет. Это статистика и оперативный расчет Фото: EPA

Министерство здравоохранения Украины не манипулировало показателями заболеваемости и тестирования на коронавирус, чтобы ослабить карантин в нескольких регионах страны. Об этом в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV вечером 25 мая заявил замминистра здравоохранения – главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"Никакой манипуляции с цифрами нет. Это статистика и оперативный расчет", – заверил он.

В частности, в субботу министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Киев не соответствует критериям ослабления карантина, однако на следующий день показатель заболеваемости был пересчитан, и в столице смягчили некоторые ограничения.

По словам Ляшко, Степанов, говоря о несоответствии Киева минимальным параметрам, "оперировал цифрами на утро пятницы". "Когда была зарегистрирована вспышка в интернате, в этот день в Киеве было 167 случаев. Когда пересчитали данные отдельно в те дни, то в субботу получалось всего 47 случаев. Это позволило уменьшить инцидентность с 15,7 до 11,8 на 100 тыс. населения. В Киеве эта цифра держится уже третий день", – пояснил он.

В Днепропетровской области из статистики количества тестирований был исключен день, когда Минздрав проверял лабораторию – в связи с работой проверяющих тесты в этот день не проводились. В Полтавской области, заявил Ляшко, власти увеличили количество тестов накануне введения адаптивного карантина, что позволило региону "перейти на следующий этап послабления карантина".

Карантин в Украине действует с 12 марта. Ограничительные меры трижды продлевали. С 11 мая в Украине началось смягчение карантина. 20 мая Кабмин продлил ограничения до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти могут отменять некоторые ограничения при улучшении эпидемической ситуации (учитываются показатели заболеваемости и тестирования за последние семь дней, а также заполненность больниц, которые лечат пациентов с COVID-19).

В Украине по состоянию на 26 мая коронавирус подтвердили у 21 584 человек, из них 644 умерли, а 7575 вылечились.