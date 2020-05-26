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В Киеве от коронавируса излечились 9% детей – Кличко

Дольше всех от COVID-19 выздоравливают младенцы и маленькие дети, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

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Маленькие дети лечатся дольше всего
Маленькие дети лечатся дольше всего
Фото: pixabay.com

В Киеве от коронавируса излечились 9% от всех заболевших детей, рассказал сегодня на брифинге столичный мэр Виталий Кличко, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

По его словам, именно младенцы и маленькие дети дольше всех болеют COVID-19.

"Дольше всех выздоравливают младенцы и маленькие дети. На сегодня выздоровели около 9% детей из тех, которые заболели в период пандемии. Как правило, они лечатся больше месяца", – отметил Кличко.

Наибольший процент выздоровления среди людей в возрасте 30 – 49 лет (16%), однако именно их больше всего в числе инфицированных (около 39%).

Кличко отметил, что сложнее других лечатся пациенты в возрасте 65+. Именно среди них больше всего летальных случаев.

"Именно поэтому я каждый раз обращаюсь ко всем: вирус – не миф. Лечится он непросто, потому что до сих пор нет ни препаратов, ни вакцины против коронавируса. И каждый человек – в зоне риска", – добавил столичный мэр.

По состоянию на утро 26 мая в Украине коронавирусом заразились 21 584 человека. Из них 7575 выздоровели, 644 человека умерли.

В Киеве с начала пандемии зафиксировано 2710 случаев COVID-19, умер 61 человек, вылечились – 393.

Теги: Киев, Виталий Кличко, дети, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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