За прошедшие сутки в ВСУ зарегистрировано три новых случая COVID-19

По состоянию на 26 мая в Вооруженных силах Украины коронавирусом инфицированы 60 человек, сообщает командование медицинских сил ВСУ.

За прошедшие сутки в Вооруженных силах Украины зарегистрировано три новых случая COVID-19. Об этом 26 мая в Facebook сообщает командование медицинских сил ВСУ.

Отмечается, что все трое военнослужащих, двое из которых из Львовской области и один – из Черкасской, лечатся дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное.

У одного из инфицированных наблюдается легкое течение заболевания, у двух других симптомы заболевания отсутствуют.

Всего по состоянию на 7.00 26 мая в ВСУ коронавирусом инфицированы 60 человек. За время пандемии выздоровели 96 человек, двое умерли.

На изоляции (в том числе самоизоляции) находится 261 военнослужащий. Режим изоляции в ближайшие трое суток завершается у 42 из них.

По состоянию на утро 26 мая в Украине коронавирусом заразились 21 584 человека. Из них 7575 выздоровели, 644 человека умерли.