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Юрист Куйбида: Решение КСУ о незаконности ликвидации Верховного Суда приведет к еще большему кадровому голоду в судебной системе

Признание Конституционным Судом Украины незаконности ликвидации Верховного Суда не повлияет на работу последнего, заявил в комментарии изданию "ГОРДОН" главный эксперт группы судебной реформы "Реанимационного пакета реформ", член Общественного совета добропорядочности Роман Куйбида.

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Куйбида: По мнению КСУ, произошло просто переименование, а не создание новой структуры
Куйбида: По мнению КСУ, произошло просто переименование, а не создание новой структуры
Фото: slovoidilo.ua

Решение Конституционного Суда Украины о незаконности ликвидации Верховного Суда приведет к еще большему кадровому голоду в судебной системе страны. Такое мнение в комментарии изданию "ГОРДОН" выразил главный эксперт группы судебной реформы "Реанимационного пакета реформ", член Общественного совета добропорядочности Роман Куйбида.

"Решение КСУ не повлияет на работу Верховного Суда. Единственное – что судей ВСУ, которые не подавались на конкурс в новый ВСУ или провалили его, должны будут перевести в новый ВСУ решением Конституционного Суда. Очевидно, состав Верховного Суда может пополниться еще на 12 человек, которые должны были бы пройти квалификационное оценивание. Но КСУ сказал, что законодатели должны дополнительно определить процедуру и критерии такого оценивания. То есть даже без закона эти судьи смогут работать. Они с должностей не уволены. Правда, их должны перевести в Верховный Суд Украины. Выглядит так, что Верховный Суд не является новым. Такой вывод можно сделать, исходя из того, что по мнению КСУ, произошло просто переименование, а не создание новой структуры. Положительных последствий я тут особо не вижу, кроме только того, что должен закрыться вопрос нескольких судей, находившихся в подвешенном состоянии. Имея статус судей ВСУ, они не вершили правосудие и не получали зарплаты", – отметил Куйбида.

Он подчеркнул, что теперь все судьи ВСУ, ушедшие в отставку, смогут рассчитывать на высокое пожизненное пособие.

"В целом это решение во многом усложнило ситуацию. В частности, в финансовом плане. Речь о росте денежного содержания судей в отставке. Раньше на большое денежное содержание могли рассчитывать только те судьи, которые прошли квалификационное оценивание и после этого отработали три года на должности в Верховном Суде. Теперь эта норма изымается, а значит, большое денежное содержание получат все судьи, которые только уйдут в отставку. В бюджете средства на это не заложены, поэтому возрастет нагрузка на налогоплательщиков. К тому же, такой подход будет стимулировать многих судей уйти в отставку прямо сейчас. Какой им смысл работать три года? А это приведет к еще большему кадровому голоду в судебной системе. И в ближайшее время эта проблема вряд ли будет решена", – заявил Куйбида.

В июне 2016 года Верховная Рада приняла закон о судоустройстве и статусе судей, а также изменения в Конституцию в части правосудия. Ими отменялась процедура назначения судей президентом на пятилетний срок. Также ликвидировались высшие специализированные суды, была создана кассационная инстанция, которая гарантирует защиту права на справедливость гражданину Украины. Предусмотрено постепенное повышение оклада судей.

Первый конкурс в новый Верховный Суд начался в ноябре 2016-го и завершился в июле 2017 года. Участники конкурса прошли профессиональные и психологические тесты, проверки Национального антикоррупционного бюро Украины, Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции и Общественного совета добросовестности. 29 сентября 2017 года Высший совет правосудия рекомендовал пятому президенту Украины Петру Порошенко 111 кандидатов для назначения на должности судей Верховного Суда. Судьи приняли присягу 11 ноября 2017 года.

В состав нового Верховного Суда должны входить не более 200 судей. В его составе действуют пять судов – Большая палата Верховного Суда, Кассационный административный суд, Кассационный хозяйственный суд, Кассационный уголовный суд и Кассационный гражданский суд.

Часть судей ликвидированного ВСУ не согласились с реформой и 6 октября 2016 года обжаловали ряд положений закона в КСУ.

Теги: Конституционный Суд, Верховный Суд, Роман Куйбида
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