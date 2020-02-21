Гриценко о приговоре российского суда: Пусть беснуются

Главу партии "Гражданская позиция", экс-министра обороны Украины Анатолия Гриценко суд в РФ заочно признал виновным в публичных призывах к терактам. Политик заявил, что считает терроризмом диверсионные действия России в Украине и в мире.

Бывший министр обороны Украины, лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко назвал неправовым приговор российского суда, согласно которому он признан виновным в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности. Об этом политик 21 февраля написал в Facebook.

"В моем понимании, терроризм – это рейды российских диверсионных групп, которые несут огонь и смерть на нашу землю; это сбивание российским "Буком" гражданского лайнера MH17 и убийство почти 300 невинных гражданских лиц, в том числе детей; это отравление российским "Новичком" людей на территории чужих государств. Это – действительно терроризм, именно так его понимают в цивилизованном мире. К сожалению, терроризм этот до сих пор не наказан. А то, что они по указанию Кремля вытворяют в своем "военном суде", не имеет никакого отношения ни к праву, ни к справедливости", – заявил Гриценко.

Он обратил внимание, что приговор запрещает ему после предполагаемого отбывания наказания занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления, но о какой стране речь, не указано.

"Пусть беснуются", – подытожил Гриценко.

21 февраля Второй западный окружной военный суд России заочно приговорил бывшего министра обороны Украины к шести годам колонии. Уголовное дело о призывах к терактам, совершенных с использованием СМИ, рассмотрели за три заседания.

16 июля 2014 года Гриценко в ходе онлайн-конференции на сайте ТСН.ua призвал "пускать под откос" российские поезда с боевой техникой, следующие на Донбасс. "Противник остановится тогда, когда он поймет, что потери для него непоправимы. Сейчас раненые и убитые идут в украинские семьи. А они должны идти и в российские семьи также. И если подрывают железнодорожное полотно и пускают под откос наши поезда, точно так же российские поезда с боевой техникой, которая подтягивается, должны идти под откос. Нужно действовать на территории Российской Федерации. Война – значит война всеми доступными средствами", – заявил экс-министр.

В эфире "112 Украина" 2 июля 2017 года, комментируя убийство в Киеве разведчика Максима Шаповала, политик заявил, что на действия РФ нужно отвечать аналогично. "На каждую такую машину, которая взлетела в воздух в Киеве или Мариуполе, должно по две взлететь где-то в Таганроге или Москве. Тогда это будет убедительно", – сказал он.

Гриценко был министром обороны Украины с 2005-го по 2007 год. Он – лидер партии "Гражданская позиция", кандидат в президенты Украины в 2010-м, 2014-м, 2019 годах.