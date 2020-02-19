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Суд обязал НАБУ открыть дело против Нефьодова

Истец, имя которого не разглашается, заявил, что глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов вместе с группой лиц получал взятки за поставки горючих и несертифицированных панелей на рынок Украины.

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Нефьодова обвиняют в получения взяток
Нефьодова обвиняют в получения взяток
Фото: Max Nefyodov / Facebook

Высший антикоррупционный суд обязал Национальное антикоррупционное бюро открыть дело о возможной коррупции председателя Государственной таможенной службы Максима Нефьодова. Об этом сообщают "Українськi новини", ссылаясь на судебные материалы.

Отмечается, что в суд поступила жалоба на бездействие НАБУ от неназванного гражданина.

В иске он сообщил, что 23 января обратился в НАБУ с заявлением о совершении преступления группой лиц во главе с Нефьодовым, которая систематически получала взятки за поставки горючих и несертифицированных панелей на рынок Украины на основании фиктивного аудита заводов-поставщиков.

В результате таких действий, по информации заявителя, государству был нанесен ущерб на более чем 40 млн грн.

НАБУ отказало в расследовании этих фактов, однако 11 февраля суд обязал НАБУ открыть дело на Нефьодова.

25 июня 2019 года Нефьодов выиграл конкурс на главу Государственной таможенной службы. 5 июля Кабмин назначил Нефьодова главой ГТС.

Теги: взятка, Максим Нефьодов, НАБУ, Государственная таможенная служба Украины, Высший антикоррупционный суд Украины
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