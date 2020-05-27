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Финал Кубка Украины по футболу перенесли во Львов

Финал Кубка Украины по футболу, который изначально планировался на 13 мая, должен состояться 8 июля. Перенос связан с коронавирусной инфекцией.

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Турнир приостановили из-за коронавируса
Турнир приостановили из-за коронавируса
Фото: uaf.ua

Финал Кубка Украины по футболу сезона 2019/2020 должен состояться во Львове 8 июля. Такое решение принял 26 мая исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола (УАФ).

Изначально финал Кубка Украины планировали провести на городском стадионе в Тернополе 13 мая, но турнир приостановили из-за ситуации с распространением коронавируса.

В УАФ объяснили, что решение о переносе финального матча приняли после обращения Министерства здравоохранения Украины.

Из-за карантинных ограничений поединок должен состояться в присутствии на стадионе не более 200 человек.

Полуфиналы турнира должны пройти в июне: 17-го сыграют закарпатский "Минай" и киевское "Динамо", а 24-го – "Мариуполь" и полтавская "Ворскла".

Действующим обладателем Кубка Украины является донецкий "Шахтер", который в 2019 году в финале обыграл "Ингулец" (4:0).

Игры в украинской Премьер-лиге, прерванные из-за COVID-19, возобновятся 30 мая.

Теги: Львов, футбол, Тернополь, Динамо Киев, стадион, Кубок Украины, карантин, ФК Мариуполь, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, Минай
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