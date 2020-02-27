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Украинская ассоциация футбола утвердила расписание матчей 1/4 финала Кубка Украины

В 1/4 финала Кубка Украины примут участие пять представителей Премьер-лиги, две команды из Первой лиги и один коллектив Второй лиги чемпионата Украины.

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"Динамо" сыграет с "Александрией" на НСК "Олимпийский"
"Динамо" сыграет с "Александрией" на НСК "Олимпийский"
Фото: EPA

Украинская ассоциация футбола 27 февраля на своем официальном сайте опубликовала расписание матчей 1/4 финала Кубка Украины.

В 1/4 финала Кубка Украины примут участие пять представителей Премьер-лиги, две команды из Первой лиги и один коллектив Второй лиги чемпионата Украины.

Расписание матчей 1/4 финала:

11 марта

"Динамо" – "Александрия". Киев, НСК "Олимпийский". Начало матча – 19.30;

"Минай" – "Ингулец". Минай, "Минай-Арена". Начало матча – 15.00;

"Альянс" – "Мариуполь". Сумы, "Юбилейный". Начало матча – 18.00.

12 марта

"Десна" – "Ворскла". Чернигов, Стадион имени Юрия Гагарина. Начало матча – 19.00.

В 1/4 финала Кубка Украины команды сыграют по одному матчу.

Финал Кубка Украины пройдет на городском стадионе в Тернополе 13 мая.

Действующим обладателем Кубка Украины является донецкий "Шахтер", который в финале обыграл "Ингулец" (4:0).

Теги: футбол, Украина, Динамо Киев, Ворскла Полтава, Кубок Украины, НСК Олимпийский, Десна Чернигов, ФК Мариуполь, УАФ, ФК Александрия
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