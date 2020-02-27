Украинская ассоциация футбола утвердила расписание матчей 1/4 финала Кубка Украины

Украинская ассоциация футбола 27 февраля на своем официальном сайте опубликовала расписание матчей 1/4 финала Кубка Украины.
В 1/4 финала Кубка Украины примут участие пять представителей Премьер-лиги, две команды из Первой лиги и один коллектив Второй лиги чемпионата Украины.
Расписание матчей 1/4 финала:
11 марта
"Динамо" – "Александрия". Киев, НСК "Олимпийский". Начало матча – 19.30;
"Минай" – "Ингулец". Минай, "Минай-Арена". Начало матча – 15.00;
"Альянс" – "Мариуполь". Сумы, "Юбилейный". Начало матча – 18.00.
12 марта
"Десна" – "Ворскла". Чернигов, Стадион имени Юрия Гагарина. Начало матча – 19.00.
В 1/4 финала Кубка Украины команды сыграют по одному матчу.
Финал Кубка Украины пройдет на городском стадионе в Тернополе 13 мая.
Действующим обладателем Кубка Украины является донецкий "Шахтер", который в финале обыграл "Ингулец" (4:0).