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"Динамо" в меньшинстве победило "Александрию", "Ворскла" обыграла "Десну". Определились все участники полуфинала Кубка Украины

В полуфинале Кубка Украины по футболу сыграют "Мариуполь", "Динамо", "Ворскла" и "Минай".

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"Динамо" победило "Александрию" со счетом 1:0
"Динамо" победило "Александрию" со счетом 1:0
Фото: EPA

11-го и 12 марта прошли четыре поединка 1/4 финала Кубка Украины по футболу, пишет официальный сайт Украинской ассоциации футбола.

11 марта

"Минай" – "Ингулец" – 1:1 (6:5 – в серии пенальти)

Голы: Глагола, 30 – Мишуренко, 54

Удаления: Никитюк, 117 – Фатеев, 76, Павлов, 118

"Альянс" – "Мариуполь" – 2:4

Голы: Осадчий, 24, Ярошенко, 45+2 – Кулаков, 29, Яворский, 35, Загинайлов, 47 (автогол), Муравский, 66

Удаление: Федорчук, 86 ("Мариуполь")

"Динамо" – "Александрия" – 1:0

Гол: Цыганков, 106

Удаление: Кадири, 55 ("Динамо")

12 марта

"Десна" – "Ворскла" – 0:1

Гол: Васин, 64 (пенальти)

В полуфинале Кубка Украины сыграют "Мариуполь", "Динамо", "Ворскла" и "Минай". Матчи пройдут 15 апреля.

Финал Кубка Украины пройдет на городском стадионе в Тернополе 13 мая.

Действующим обладателем Кубка Украины является донецкий "Шахтер", который в финале обыграл "Ингулец" (4:0).

Теги: футбол, Украина, Динамо Киев, Ворскла Полтава, Кубок Украины, Александрия, Десна Чернигов, ФК Мариуполь, Минай
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