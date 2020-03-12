"Динамо" в меньшинстве победило "Александрию", "Ворскла" обыграла "Десну". Определились все участники полуфинала Кубка Украины

11-го и 12 марта прошли четыре поединка 1/4 финала Кубка Украины по футболу, пишет официальный сайт Украинской ассоциации футбола.
11 марта
"Минай" – "Ингулец" – 1:1 (6:5 – в серии пенальти)
Голы: Глагола, 30 – Мишуренко, 54
Удаления: Никитюк, 117 – Фатеев, 76, Павлов, 118
"Альянс" – "Мариуполь" – 2:4
Голы: Осадчий, 24, Ярошенко, 45+2 – Кулаков, 29, Яворский, 35, Загинайлов, 47 (автогол), Муравский, 66
Удаление: Федорчук, 86 ("Мариуполь")
"Динамо" – "Александрия" – 1:0
Гол: Цыганков, 106
Удаление: Кадири, 55 ("Динамо")
12 марта
"Десна" – "Ворскла" – 0:1
Гол: Васин, 64 (пенальти)
В полуфинале Кубка Украины сыграют "Мариуполь", "Динамо", "Ворскла" и "Минай". Матчи пройдут 15 апреля.
Финал Кубка Украины пройдет на городском стадионе в Тернополе 13 мая.
Действующим обладателем Кубка Украины является донецкий "Шахтер", который в финале обыграл "Ингулец" (4:0).