"Динамо" сыграет с "Минаем". Состоялась жеребьевка полуфинала Кубка Украины

Сегодня, 13 марта, в Доме футбола состоялась жеребьевка 1/2 финала Кубка Украины 2019/2020, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".
В полуфинале Кубка Украины примут участие три представителя Премьер-лиги и одна команда из Первой лиги.
В ходе жеребьевки были определены следующие пары:
"Мариуполь" – "Ворскла";
"Минай" – "Динамо".
Матчи полуфинала Кубка Украины будут сыграны на стадионах тех команд, которые написаны первыми в паре.
Базовая дата проведения 1/2 финала Кубка Украины – 15 апреля.
Финал Кубка Украины пройдет на городском стадионе в Тернополе 13 мая следующего года.
Действующим обладателем Кубка Украины является донецкий "Шахтер", который в финале обыграл "Ингулец" (4:0).