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"Динамо" сыграет с "Минаем". Состоялась жеребьевка полуфинала Кубка Украины

В полуфинале Кубка Украины по футболу сыграют "Мариуполь", "Динамо", "Ворскла" и "Минай".

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"Динамо" сыграет с "Минаем" на выезде
"Динамо" сыграет с "Минаем" на выезде
Фото: EPA

Сегодня, 13 марта, в Доме футбола состоялась жеребьевка 1/2 финала Кубка Украины 2019/2020, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

В полуфинале Кубка Украины примут участие три представителя Премьер-лиги и одна команда из Первой лиги.

В ходе жеребьевки были определены следующие пары:

"Мариуполь" – "Ворскла";

"Минай" – "Динамо".

Матчи полуфинала Кубка Украины будут сыграны на стадионах тех команд, которые написаны первыми в паре.

Базовая дата проведения 1/2 финала Кубка Украины – 15 апреля.

Финал Кубка Украины пройдет на городском стадионе в Тернополе 13 мая следующего года.

Действующим обладателем Кубка Украины является донецкий "Шахтер", который в финале обыграл "Ингулец" (4:0).

Теги: футбол, Украина, Тернополь, Динамо Киев, Ворскла Полтава, Кубок Украины, ФК Мариуполь
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