Официально объявили дату возобновления футбольного сезона в Украине

30 мая матчем "Колос" – "Десна" возобновляется чемпионат Украины по футболу в Премьер-лиге. Игры были прерваны из-за эпидемии коронавируса.

Украинская ассоциация футбола и Министерство здравоохранения согласовали порядок проведения матчей чемпионата страны, Премьер-лига возобновляет сезон 30 мая. Об этом сообщила пресс-служба УАФ.

Во время игры на стадионе может присутствовать не более 200 человек.

Таким образом, зрители на матчи допускаться не будут, подчеркнули на сайте Украинской Премьер-лиги.

Первыми после "карантинной" паузы сыграют "Колос" (Ковалевка) и "Десна" (Чернигов), матч начнется 30 мая в 14.00. Центральная игра 24-го тура "Шахтер" (Донецк) – "Динамо" (Киев) пройдет 31 мая в 17.00.

Согласно плану-календарю завершающей части чемпионата, последний, 32-й, тур состоится 19 июля.

Чемпионат Украины по футболу приостановили 17 марта из-за распространения коронавируса.