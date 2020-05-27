Минздрав планирует закупить средства для защиты от коронавируса по завышенным ценам – СМИ

Более 3 млрд грн из Фонда борьбы с COVID-19 выделили Министерству здравоохранения Украины на покупку защитных средств для медиков и оборудования для больниц. Планируя эти закупки, Минздрав заложил стоимость, превышающую рыночную цену медицинских товаров, об этом 26 мая сообщил Bihus.Info.

"Речь идет о 2 млрд 990 млн 045 тыс. 300 грн. Чтобы получить деньги, министерство должно согласовать выделение в бюджетном комитете Верховной Рады, куда накануне от имени министра [здравоохранения] Максима Степанова пришло письмо с расчетами и обоснованием затрат", – отмечается в расследовании.

Как выяснили журналисты Bihus.Info, часть позиций из перечня по расчетной стоимости чуть ли не вполовину превышает рыночную стоимость. Разница в цене только защитных костюмов, которых Минздрав планирует купить почти на 4,5 млн, по сравнению с ценой, по которой такие же по характеристикам костюмы закупают благотворители, – более миллиарда гривен, подчеркнули в расследовании.

"Если предположить, что в расчетах Минздрава "защитная одежда" по 488,61 грн за штуку – это одноразовые изоляционные костюмы биозащиты, такие, которые, по данным [организации] "Пациенты Украины", в закупке стоят 215 грн, то только на них заложена переплата на таком количестве более 50% – 1 млрд 195 млн 645 тыс. 603 грн. И это не считая вдвое более дорогих респираторов, очков и масок", – отмечает автор расследования.

Президент Украины Владимир Зеленский 25 мая заявил, что будет лично контролировать закупки средств индивидуальной защиты, которые проводит Министерство здравоохранения страны.

"Мы получаем сигналы, что не все есть в больницах. Несмотря на цифру правительства, якобы медучреждения обеспечены на 70%, некоторых средств там нет. Если антисептиком медики обеспечены на 600%, то одноразовыми халатами – всего лишь на 16%, а одноразовых защитных очков и щитков – вообще 4%, костюмов биозащиты – 51%. А значит, больницы не обеспечены. Чтобы говорить о 70% обеспеченности, нам надо иметь всех товаров по 70%", – подчеркнул Зеленский.

На утро 27 мая в Украине от коронавирусной инфекции скончалось 658 человек, вылечилось 7995. Общее число случаев COVID-19 за время эпидемии достигло 21 905. За сутки больше больных, чем в Киеве, зафиксировали только в Черновицкой и Ровенской областях.