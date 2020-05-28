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КИЕВ

В Киеве медики составляют более 14% больных COVID-19

По данным мэра Киева Виталия Кличко, большинство столичных медиков, у которых подтвердили коронавирусную инфекцию, заразились при выполнении профессиональных обязанностей.

Коронавирусной инфекцией болеют и врачи, и медсестры
Коронавирусной инфекцией болеют и врачи, и медсестры
Фото: ЕРА

В Киеве коронавирусную инфекцию лабораторно подтвердили у 403 медиков. Об этом 28 мая на брифинге сообщил мэр столицы Виталий Кличко, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"В столице, как и в стране, растет число инфицированных медиков. Сегодня из тех людей, что заболели в Киеве, более 14% – медицинские работники: врачи, медсестры, младший персонал. Заболели коронавирусом в городе в общей сложности 403 медицинских работника. 17 из них сегодня лечатся в стационарах. Подавляющее большинство медиков заразились, выполняя свои профессиональные обязанности", – сказал он.

По словам мэра, ПЦР-тестирование проводят всем медикам, которые работают с больными коронавирусной инфекцией и контактными лицами, пациентами с подозрением на COVID-19, а также с заболевшими пневмонией.

В Украине по состоянию на утро 28 мая зарегистрировано 22 382 случая коронавирусной инфекции, умерло 669 человек, вылечилось 8439.

В Киеве на 28 мая зарегистрировано 2793 случаев COVID-19, 64 человека умерли и 506 вылечились.

Теги: Киев, Виталий Кличко, медицина, пневмония, медики, инфекция, врачи, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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